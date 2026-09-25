UNICEF alerta de que uno de cada cuatro niños en Yemen sufren desnutrición aguda en pleno repunte de los combates

Archivo - Un trabajador sanitario realiza una prueba sobre desnutrición a un niño en una clínica apoyada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Adén, Yemen - MAHMOUD SAEED/UNICEF - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Yemen, Ajil Iyer, ha alertado este viernes de que uno de cada cuatro niños y niñas en el país sufren desnutrición aguda, ante el repunte de los combates registrados a raíz de la ofensiva lanzada el 3 de septiembre por los hutíes en la zona occidental del país contra las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Iyer ha asegurado que de los 2.900 niños y niñas que han podido ser evaluados por los equipos móviles de nutrición, 200 presentaban desnutrición aguda grave. "Los niños y niñas de Yemen vuelven a sufrir las peores consecuencias de la escalada del conflicto", ha dicho desde la sede la ONU en Ginebra.

"Se está acelerando otro círculo vicioso que los niños y niñas de Yemen conocen demasiado bien: el conflicto provoca hambre y el hambre hace que la infancia sea más vulnerable al conflicto", ha advertido. En todo el país, ya antes de la última intensificación de los combates, se estimaba que más de 2,2 millones de niños y niñas menores de cinco años sufrirían desnutrición aguda en 2026, de los cuales más de medio millón padecerían desnutrición aguda grave, la forma más letal.

Así, Iyer ha abogado a todas las partes a "proteger a la infancia y las infraestructuras civiles, respetar el Derecho Internacional y facilitar un acceso humanitario seguro y sin obstáculos".

En este contexto, el acceso a la atención sanitaria y al tratamiento nutricional se está viendo interrumpido. En las últimas tres semanas, según ha alertado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) más de 130.000 personas, entre ellas unos 71.000 niños y niñas, se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Iyer estuvo de visita en el centro para personas desplazadas de Al Firdus, en Adén, donde pudo comprobar de primera mano "cómo la reanudación de los combates está agravando el impacto sobre los niños, las niñas y las familias". Ha contado que lo que pudo ver, a niños con desnutrición aguda grave, "se repite en todo el país y golpea a una población ya debilitada por años de crisis alimentarias y nutricionales persistenes". Además, ha asegurado que lo que ocurre en ese centro para desplazados "es solo una muestra de la verdadera magnitud de la devastación".

Desde el 3 de septiembre, UNICEF ha verificado que al menos 15 niños y niñas han muerto y 14 han resultado heridos. Otros tres siguen desaparecidos. Iyer ha confirmado que "UNICEF está ampliando su respuesta de emergencia para llegar hasta 231.000 personas en Yemen, muchas de ellas niños y niñas, mediante equipos móviles de salud y nutrición, agua segura, apoyo a centros de salud y servicios de protección infantil".