UNICEF alerta de que los niños en Ucrania viven "en un estado constante de supervivencia" por ataques y frío

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de que los niños en Ucrania viven "en un estado constante de supervivencia" por los ataques del Ejército de Rusia contra infraestructura energética en un momento de temperaturas extremas bajo cero.

El representante de UNICEF en Ucrania, Munir Mammadzade, ha relatado que "millones de familias en todo el país pasan días sin calefacción, electricidad ni suministro de agua". "El escenario invernal en Ucrania que todos temíamos ya es una realidad", ha declarado durante una rueda de prensa en Ginebra.

"Niños, niñas y sus familias viven en un estado constante de supervivencia. Sin calefacción, a -18 grados centígrados, la vida en un edificio de varias plantas consiste en protegerse de los ataques constantes y resistir temperaturas extremas", ha expresado.

En este sentido, Mammadzade ha sostenido que "el impacto de estas condiciones extremas es tanto físico como emocional", ya que "la oscuridad y las temperaturas gélidas intensifican el miedo y el estrés", lo que "puede provocar y agravar enfermedades respiratorias y otros problemas de salud".

"Los más pequeños son los más vulnerables. Recién nacidos y lactantes pierden calor corporal con rapidez y corren un riesgo elevado de hipotermia y enfermedades respiratorias, que pueden volverse mortales sin abrigo adecuado y atención médica", ha señalado.

A todo esto se suma que la educación "vuelve a verse interrumpida", puesto que el frío extremo ha obligado a las escuelas de la capital, Kiev, y de otras zonas, a "pasar completamente a la enseñanza a distancia, pero los cortes de electricidad dificultan las clases en línea".

Durante su intervención, ha indicado que, a pesar de "los enormes desafíos, en cuanto se producen daños", técnicos de energía y agua se despliegan sobre el terreno para realizar reparaciones urgentes en las infraestructuras eléctricas, de calefacción y agua. "Es una carrera contrarreloj", ha aseverado.

Para ello, UNICEF, que apoya a través de su respuesta invernal a gran escala a los servicios para restablecer la infraestructura del país, está enviando cerca de 80 generadores de alta capacidad a empresas de agua y calefacción en varias regiones ucranianas, con el foco puesto en reducir interrupciones y ofrecer soluciones "más sostenibles".