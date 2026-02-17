UNICEF alerta de que la vida cotidiana es "cuestión de supervivencia" para los niños en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un niño ucraniano. - Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes de que la vida cotidiana es una "cuestión de supervivencia" para los niños y sus familiares en Ucrania, donde se van a cumplir cuatro años desde el inicio de la invasión por parte de las tropas rusas.

El representante de UNICEF en Ucrania, Munir Mammadzade, ha indicado en un comunicado que hay zonas del frente cubiertas de "redes antidrones", por lo que "la infancia se ha trasladado literalmente bajo tierra". "Quedan unos 5.000 niños y niñas de los 60.000 que antes vivían en paz con sus familias y amigos hasta que su infancia se vio trastornada para siempre el 24 de febrero de 2022", ha señalado, respecto a la situación en Jersón.

"Hoy los niños aprenden, juegan y duermen en sótanos solo para mantenerse a salvo. He estado hablando con familias y personal, incluidos psicólogos y otros trabajadores, en un centro de protección infantil apoyado por UNICEF. Todos hablan del agotamiento que sufren las familias al vivir las 24 horas del día en un estado de hiperalerta", recoge el texto.

Así, ha recordado que el "miedo constante a los ataques, el confinamiento interminable en sótanos y el aislamiento en casa con conexiones sociales limitadas han dejado a los niños, niñas y adolescentes en una situación difícil, con consecuencias para su salud mental y física".

"Pero, al mismo tiempo, espacios como este proporcionan un respiro frente a los horrores que se viven arriba, y hay una determinación extraordinaria para seguir adelante con la vida", ha apuntado, al tiempo que ha destacado la colaboración con las autoridades locales para prestar apoyo a la población en la provincia de Jersón.

Es por ello que han destacado que "encontrar seguridad no debería ser una esperanza lejana para ninguna familia", aunque es "compartida por muchas". "Al entrar en el quinto año de guerra, un tercio de los niños y niñas de Ucrania siguen desplazados. Eso supone casi 2,6 millones. Casi 1,8 millones de ellos viven como refugiados fuera del país. Más de 791.000 están desplazados dentro de Ucrania", ha lamentado.

"La guerra es intensa en las zonas del frente de Jersón, pero también afecta a los niños y niñas que están lejos de él. Los ataques que afectan a las zonas civiles continúan en todo el país, destruyendo las vidas de los niños, sus hogares, escuelas, hospitales y las infraestructuras de las que dependen", ha asegurado Mammadzade.

En este sentido, ha sostenido que el número de niños asesinados y mutilados en la ciudad y la provincia de Kiev se multiplicó por cuatro durante 2025 respecto a los datos recabados en 2024.

Una encuesta reciente de UNICEF reveló que 1 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 19 años se había desplazado al menos dos veces, y que la búsqueda de seguridad era la razón más común para huir, tal y como recalca el documento. Los niños, niñas y jóvenes no han renunciado a su futuro, y nosotros tampoco lo haremos", ha manifestado.

"La infancia de toda Ucrania ha sufrido durante demasiado tiempo. Siguen aspirando a hacer realidad sus sueños y depende de todos nosotros que eso sea posible", ha zanjado.