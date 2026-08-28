UNICEF denuncia la destrucción de un almacén y daños en una instalación de agua por ataques de Israel en Gaza

Daños en un almacén con suministros y ayuda humanitaria tras un bombardeo de Israel contra Deir al Balá, en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes la destrucción de un almacén con suministros nutricionales y graves daños en una instalación de agua apoyada por el organismo a causa de los bombardeos ejecutados por Israel contra la Franja de Gaza durante esta semana, que han dejado además cuatro niños palestinos muertos.

"Los niños y niñas están muriendo y resultando heridos, mientras quienes sobreviven ven cómo se destruyen los servicios esenciales y los suministros de los que dependen", ha afirmado el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, Edouard Beigbeder. "Más allá de la pérdida de vidas, la destrucción de suministros vitales y los daños a servicios esenciales siguen agravando el sufrimiento de niños, niñas y familias que ya luchan por sobrevivir", ha agregado.

El organismo ha resaltado que el citado almacén, que contenía suministros por valor de más de 770.000 dólares (unos 661.000 euros) fue destruido por un ataque perpetrado por Israel el 25 de agosto contra sus alrededores, al tiempo que ha manifestado que dichos suministros estaban destinados a apoyar a más de 40.500 niños y niñas vulnerables de entre 6 y 23 meses, así como a 4.900 mujeres embarazadas y lactantes.

Asimismo, ha apuntado que un día antes un ataque israelí causó graves daños a un pozo de agua y una planta desalinizadora apoyados por UNICEF en Deir al Balá, en el centro de Gaza. Alrededor de 4.000 personas, entre ellos unos 2.000 niños, dependen de esta instalación para tener acceso a agua potable, por lo que la agencia y sus socios están entregando agua mediante camiones cisterna hasta que puedan completarse las reparaciones.

"El acceso a agua segura y suficiente es especialmente importante para la salud y el bienestar de la infancia durante los meses de verano, cuando las temperaturas alcanzan sus niveles más altos", ha dicho UNICEF en un comunicado, en el que ha detallado que "con el 70% de las infraestructuras de agua y saneamiento de Gaza dañadas, el 63% de la población no puede acceder ni siquiera a seis litros de agua potable por persona al día".

Por todo ello, ha reiterado su llamamiento al "pleno respeto del Derecho Internacional Humanitario", incluida la protección de la vida y los derechos de la infancia, así como a que "se protejan las infraestructuras civiles y los servicios esenciales para la supervivencia y el bienestar de los niños y niñas" y a que "se garantice un acceso humanitario rápido, seguro y sin trabas".

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado en su último balance que más de 1.300 palestinos han muerto por ataques de las tropas israelíes desde la entrada en vigor del citado acuerdo de alto el fuego con Israel.

Además, subrayaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien remarcaron que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.