UNICEF denuncia más de 1.100 niños muertos o heridos por la guerra en Oriente Próximo, una situación "catastrófica"

Funeral por las más de 160 niñas muertas en un ataque contra una escuela en Minab en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este jueves que más de 1.100 niños han muerto o resultado heridos a causa del conflicto en Oriente Próximo y ha alertado de que una situación "catastrófica" para millones de menores a causa de la guerra, desatada por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Diez días después de la intensificación del conflicto en Oriente Próximo, la situación se está volviendo catastrófica para millones de niños en toda la región", ha dicho el organismo, que ha especificado que "desde el 28 de febrero más de 1.100 niños y niñas han muerto o resultado heridos por la violencia, incluyendo 200 niños en Irán, 91 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait".

"Es probable que estas cifras aumenten a medida que la violencia se intensifica y se extiende", ha subrayado, antes de destacar que "la interrupción generalizada de la educación ha dejado a millones de niños fuera de la escuela en toda la región, mientras que cientos de miles de niños han sido desplazados por los incesantes bombardeos".

Así, ha lamentado que "la infraestructura civil, como hospitales, escuelas y sistemas de agua y saneamiento, de los que dependen los niños para sobrevivir, ha sido atacada, dañada o destruida por las partes en conflicto". "Nada justifica la muerte y la mutilación de niños, ni la destrucción y la interrupción de los servicios esenciales de los que dependen", ha recalcado.

"Las graves violaciones contra los niños en los conflictos armados pueden constituir violaciones del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", ha recordado, al tiempo que ha reiterado su llamamiento a un fin de los combates y la apertura de un proceso diplomático para resolver el conflicto.

"UNICEF también insta a las partes a tomar todas las precauciones necesarias al elegir los medios y métodos de guerra para minimizar el daño a la población civil, incluso evitando el uso de armas explosivas que afectan de forma desproporcionada a los niños", ha dicho. "Los niños de la región, unos 200 millones, cuentan con que el mundo actúe con rapidez", ha zanjado.