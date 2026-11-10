UNICEF lamenta la muerte de tres niños por un deslave en Gaza y critica la ausencia de "condiciones básicas"

Daños causados por el derrumbe de un banco de arena sobre tiendas de desplazados en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Ahmed Ibrahim / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha lamentado este martes la muerte de tres menores junto a su madre a causa del derrumbe de un banco de arena sobre su tienda de campaña en la ciudad de Deir al Balá (centro) a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días, que dejan más de 100.000 damnificados y cuantiosos daños materiales.

El organismo, que ha especificado que los fallecidos tenían cuatro, cinco y ocho años, ha subrayado que se calcula que unas 950.000 personas desplazadas por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 viven en zonas expuestas a inundaciones, entre ellas 400.000 --casi la mitad, niños-- en lugares de riesgo extremo.

"Estos niños y su madre han muerto porque no tenían un lugar seguro donde dormir. Esa es la realidad que se vive hoy en Gaza", ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien ha lamentado que "las familias viven sin las condiciones más básicas para garantizar su seguridad, salud y dignidad".

Así, ha alertado de que "más niños podrían morir si no cuentan con refugios adecuados, sistemas de agua y saneamiento que funcionen y los equipos necesarios para restablecer los servicios esenciales". "Lo peor del invierno aún está por llegar", ha destacado, según un comunicado publicado por la agencia.

UNICEF ha hecho hincapié en que este suceso llega en un momento en el que la población de Gaza, "agotada por la guerra y una crisis prolongada", se prepara para hacer frente a su cuarto invierno en condiciones "extremadamente difíciles", con cerca de 1,7 millones de desplazados viviendo en tiendas de campaña, refugios improvisados o edificios dañados, expuestos a las inundaciones, el frío y el riesgo de derrumbe.

En este sentido, ha explicado que las recientes inundaciones están agravando la crisis de saneamiento causada por el conflicto, en un contexto en el que ninguna de las plantas de tratamiento de aguas residuales está operativa. De hecho, el agua de lluvia mezclada con aguas residuales amenaza con desbordar la balsa de aguas pluviales de la ciudad de Gaza.

El organismo ha recordado que lleva más de un año solicitando autorización a las autoridades israelíes para introducir los equipos necesarios para reparar esta instalación, en la que solo funcionan dos de las seis bombas, al tiempo que ha advertido de que la bajada de las temperaturas supone también una amenaza mortal para la población, especialmente para los recién nacidos, con once niños muertos en 2025 por hipotermia.

Por ello, ha incidido en que, si bien la respuesta de emergencia es clave, no supone una solución a largo plazo, por lo que ha reclamado a Israel que permita la entrada inmediata de bombas, generadores, piezas de repuesto y otros materiales necesarios para reparar las infraestructuras de agua y saneamiento.

UNICEF ha instado así a la comunidad internacional a sumarse al llamamiento para permitir la entrada de todos los suministros y equipos humanitarios que salvan vidas y aportar financiación urgente a su respuesta de invierno en Gaza, para la que necesita 97,5 millones de dólares (aproximadamente 86,8 millones de euros).

CRÍTICAS DE SAVE THE CHILDREN CONTRA ISRAEL

Por su parte, la organización no gubernamental Save the Children ha destacado que los equipos de rescate siguen intentando localizado a dos desaparecidos tras las inundaciones y el citado deslave, antes de insistir en que estas muertes podrían haberse evitado si Israel hubiera permitido la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en el enclave.

"La lluvia no ha matado a estos niños y niñas. Murieron a causa de unas condiciones provocadas por el hombre, creadas por las autoridades israelíes, que obligan a las familias a vivir en refugios inseguros e inadecuados sin ningún otro lugar al que acudir", ha argüido el director regional para Oriente Próximo, el norte de África y Europa del Este de la ONG, Ahmad Alhendawi.

"Las organizaciones humanitarias han advertido en repetidas ocasiones de que, sin materiales suficientes para construir refugios ni suministros de invierno, los niños y niñas correrían peligro", ha resaltado, antes de lamentar que "esas advertencias se están cumpliendo ahora de la forma más devastadora posible", según un comunicado publicado por la organización.

La ONG ha destacado que unas 70.000 tiendas de campaña que daban cobijo a cerca de 350.000 palestinos, entre ellos 210.000 niños, han quedado inundadas en Gaza, mientras que más de 2.000 edificios dañados por la ofensiva de Israel corren riesgo de derrumbe ante las continuas lluvias y los fuertes vientos.

"La comunidad internacional no puede permitir que mueran más niños y niñas en catástrofes que son totalmente previsibles. Debe ejercer su influencia para garantizar que las autoridades israelíes permitan inmediatamente la entrada de tiendas de campaña, caravanas, materiales para refugios y otra ayuda humanitaria esencial, de modo que ninguna familia más tenga que enterrar a sus hijos a causa de una tormenta", ha apostillado Alhendawi.