La Unión Africana reclama a Somalia un proceso de diálogo ante la crisis política en el estado de Suroeste

Archivo - Imagen de archivo de una mujer desplazada por la sequía en un campamento de Baidoa (Somalia) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana ha pedido a las autoridades somalíes que emprendan inmediatamente un proceso de diálogo para resolver la crisis política desatada esta semana en el estado de Suroeste en el enésimo ejemplo de la amenaza de fragmentación bajo la que se encuentra el país desde hace meses.

La crisis estalló a última hora del domingo pasado, cuando el Gobierno somalí declaró que la autoridad del presidente del estado, Abdelaziz Laftagareen, había expirado y que no admitiría ningún tipo de nombramiento futuro que emergiera de esta administración.

En el fondo de la cuestión estaba el rechazo de las autoridades del estado, como varios más del país, a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, que consideran una amenaza a la estructura federal.

Laftagareen fue reelegido el pasado sábado en un gesto de desafío a las autoridades de Mogadiscio, que han declarado los comicios como inválidos, en lo que se trata de la admisión tácita de que, para el Gobierno somalí, el estado de Suroeste se encuentra ahora mismo en un vacío de poder.

Naciones Unidas ha avisado este fin de semana de que las tensiones han provocado el desplazamiento de más de 45.000 personas a la capital del estado, Baidoa, de por sí saturada por más de 430.000 desplazados por la sequía y la violencia. Además, las autoridades locales están denunciando un reciente despliegue del Ejército somalí que interpretan como una maniobra de presión bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo.

En medio de esta situación, el presidente de la Comisión de la Unión Africana insta al diálogo y la moderación en Somalia. El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Ali Yusuf, ha recomendado a las partes que hagan uso del Consejo Consultivo Nacional, construido como un marco de diálogo, "de forma constructiva para resolver las diferencias pacíficamente".

"El presidente insta a todas las partes a ejercer la máxima moderación y evitar acciones que puedan conducir a una escalada. La Unión Africana reafirma su pleno apoyo a los esfuerzos de paz, estabilidad y construcción del Estado de Somalia, y está dispuesta a respaldar el diálogo y la reconciliación", concluye el comunicado.

En su repulsa a la reelección del presidente estatal, el Ministerio del Interior de Somalia ha denunciado que la votación fue más bien una "designación premeditada" que no reflejó la voluntad del pueblo del estado.

"La elección no fue legítima", ha manifestado el Ministerio. "Cualquier proceso basado en la ilegalidad, la coacción y la corrupción política, que se denomine elección, es inaceptable".

Además, ha argumentado que el proceso, que concluyó en 24 horas, ha carecido de transparencia y de una competencia real, y contravenido la Constitución de Somalia, las leyes electorales y los principios de construcción del Estado, antes de advertir de que podría desestabilizar aún más las ya frágiles regiones del estado.