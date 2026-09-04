La Universidad de Cambridge anuncia una investigación independiente tras la muerte de Jason Arday

Una protesta para denunciar la muerte de Jason Arday - Yui Mok/PA Wire/dpa

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cambridge ha anunciado este viernes la apertura de una investigación independiente tras la muerte del profesor británico Jason Arday, que renunció a dar clases de Sociología de la educación en la prestigiosa institución tras una campaña de odio en redes sociales por presunto plagio.

"El Consejo Universitario ha tomado la decisión necesaria de iniciar una revisión independiente que examinará la toma de decisiones y las acciones de la universidad, centrándose en identificar deficiencias y áreas que requieren mejora", ha anunciado la vicerrectora, la profesora Deborah Prentice, en un vídeo.

En este sentido, ha explicado que en una primera parte --que tendrá una duración de tres meses-- estará centrada en las "intervenciones y las protecciones" existentes con las que cuenta la universidad ante casos como el de Arday, que ha sacudido a la comunidad académica británica y europea.

"La revisión planteará preguntas difíciles y formulará recomendaciones sobre lo que podríamos haber hecho mejor. Hemos pedido a Nazer Afzal, exfiscal jefe de la Corona para el noroeste de Inglaterra y actual rector de la Universidad de Manchester, que lidere esta labor", ha detallado.

Asimismo, la segunda parte comprenderá una revisión de los procesos y prácticas utilizados dentro de la universidad. "Se examinará un contexto más amplio de la estancia del profesor Arday en Cambridge y se abordarán cuestiones como la contratación, la mentoría y el apoyo al personal académico de alto nivel, así como la forma en que respondemos a las acusaciones de mala conducta en investigaciones", ha explicado.

Para la segunda etapa, también se nombrará a un responsable externo y a un panel de expertos, que tendrá que terminar un informe sobre dichas cuestiones "en un plazo de seis meses". "Una vez que se haya presentado el informe de cada fase de la revisión, daremos a conocer públicamente un resumen de las conclusiones, las recomendaciones y las medidas que adoptaremos", ha indicado.

Prentice ha afirmado que "si bien nada puede revertir la pérdida" de Arday, esta investigación ayudará a "comprender mejor lo sucedido" después de que el profesor fuese hallado muerto en su domicilio en Battersea, al sur de Londres.

"Soy consciente de que el fallecimiento del profesor Arday ha afectado profundamente al personal y al estudiantado negros, así como a nuestra comunidad neurodivergente. Asimismo, se ha producido un aumento inaceptable de ataques racistas, abusivos y cargados de odio contra nuestro personal y estudiantes en foros online y redes sociales. Esto es deplorable y condeno toda forma de dicho abuso", ha zanjado.

SOBRE EL CASO DE JASON ARDAY

Arday, de 41 años, dimitió como profesor de Sociología de la educación en Cambridge tras las acusaciones de plagio en su contra. Su nombramiento como el profesor negro más joven de la historia de Cambridge, a la edad de 37 años en 2023, fue aclamado en su momento como un hito progresista.

Tanto él como su familia denunciaron que había sido víctima de una intensa campaña de acoso mediático después de que otro académico, Nathan Cofnas, denunciase a través de su blog que buena parte de su tesis doctoral contenía pasajes copiados de otros autores tras pasarle un software de detección de plagio.

Cofnas, identificado como "realista de la raza" y estadounidense, publicó un ensayo en su blog donde afirmaba que, si solo imperase la meritocracia, las personas negras "desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil fuera del ámbito deportivo y del entretenimiento". En julio de 2024, el Emmanuel College --que forma parte de Cambridge-- lo expulsó, argumentando que sus escritos chocaban con sus valores en diversidad.

Arday apuntó a "motivaciones raciales" detrás de la campaña de desprestigio y aseguró que se había convertido en el "blanco de las críticas" por las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro de las universidades, dado que una revisión realizada por la Universidad John Moores de Liverpool, donde completó su doctorado, ratificó su decisión de otorgarle el título.

Cofnas también cuestionó a Arday --diagnosticado cuando era niño de autismo y quien llegó a portar la antorcha olímpica en los Juegos de Londres en 2012-- por datos de su biografía personal relativos a una recaudación de dinero para obras de caridad y sus hazañas en maratones.