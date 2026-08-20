La Universidad de Gante suspende a un investigador que acusó de plagio a un sociólogo encontrado muerto en Londres

Una vigilia en honor al profesor Jason Arday en Londres - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Gante ha suspendido este jueves a uno de sus investigadores en el marco de una investigación disciplinaria en su contra tras acusar de plagio al sociólogo y profesor británico de Cambridge Jason Arday, que fue hallado muerto en su domicilio la pasada semana en Battersea, al sur de Londres.

"Como parte de este proceso, la universidad está evaluando si existen motivos suficientes para remitir el caso al órgano disciplinario competente para su ulterior examen. A la espera de los resultados de esta investigación preliminar, la Universidad de Gante ha suspendido al miembro del personal como medida cautelar", ha señalado en un comunicado.

La universidad había expresado su consternación en la víspera por la muerte de Arday --que permanece bajo investigación por parte de las autoridades británicas-- trasladando sus condolencias a sus familiares, amigos y estudiantes.

"La Universidad de Gante aboga por el respeto a la dignidad humana y se opone a la discriminación, el odio y el racismo. Concedemos gran importancia a la libertad académica y al debate académico libre, incluso cuando se expresan opiniones controvertidas. Sin embargo, dicha libertad no es ilimitada; conlleva responsabilidad y puede restringirse para proteger los derechos de los demás", indicó.

En este sentido, hizo un llamamiento a la "reflexión" a la luz de los hechos. "Esperamos que lo sucedido sirva de aprendizaje sobre cómo nos tratamos unos a otros, tanto dentro como fuera del ámbito académico, especialmente cuando las personas se ven envueltas en controversias públicas", agregó.

Si bien la Universidad de Gante no ha identificado al investigador, el afectado ha confirmado en sus propias redes sociales la decisión. "Acabo de ser suspendido por la Universidad de Gante. Casi con seguridad me despedirán. La decisión ha sido tomada por la rectora Petra De Sutter, una exlíder del Partido Verde", ha indicado Nathan Cofnas en redes sociales.

EL CASO DE ARDAY

Arday, de 41 años, dimitió como profesor de Sociología de la educación en Cambridge tras las acusaciones de plagio en su contra. Su nombramiento como el profesor negro más joven de la historia de Cambridge, a la edad de 37 años en 2023, fue aclamado en su momento como un hito progresista.

Tanto él como su familia denunciaron que había sido víctima de una intensa campaña de acoso mediático después de que Cofnas denunciase a través de su blog que buena parte de su tesis doctoral contenía pasajes copiados de otros autores tras pasarle un software de detección de plagio.

Cofnas, identificado como "realista de la raza" y estadounidense, publicó un ensayo en su blog donde afirmaba que, si solo imperase la meritocracia, las personas negras "desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil fuera del ámbito deportivo y del entretenimiento". En julio de 2024, el Emmanuel College --que forma parte de Cambridge-- lo expulsó, argumentando que sus escritos chocaban con sus valores en diversidad.

Arday admitió errores en su trabajo y declaró al diario 'The Times' en una entrevista que asumía su responsabilidad, si bien negó las acusaciones de plagio. "Desde que llegué a Cambridge, ha habido una campaña muy bien orquestada y coordinada para destituirme de mi cargo", dijo el académico.

El profesor apuntó a "motivaciones raciales" y aseguró que se había convertido en el "blanco de las críticas" por las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro de las universidades, dado que una revisión realizada a principios de este año por la Universidad John Moores de Liverpool, donde completó su doctorado, ratificó su decisión de otorgarle el título.

Cofnas también cuestionó a Arday --diagnosticado cuando era niño de autismo y quien llegó a portar la antorcha olímpica en los Juegos de Londres en 2012-- por datos de su biografía personal relativos a una recaudación de dinero para obras de caridad y sus hazañas en maratones.

La Universidad de Cambridge anunció a principios de agosto que llevaría a cabo una investigación interna tras recibir "nueva información" sobre sus calificaciones académicas y nombramientos, así como sobre "varias quejas" por mala conducta. Tras ello, Arday dimitió de su puesto.

La ONG Good Law Project ha denunciado que se publicaron más de 240 artículos en medios de comunicación en un periodo de 22 días --buena parte de ellos en tabloides-- sobre las acusaciones. "Las historias sobre Jason generaban clics e incluso medios como 'The Times' publicaron anuncios pagados para sus artículos", criticó.

Cientos de personas se congregaron esta semana en la Plaza de Trafalgar en Londres convocados por la ONG Stand Up to Racism (De pie contra el racismo, en español) para rendir homenaje a Jason Arday y denunciar la campaña de odio racial en su contra.