La UNRWA alerta de que se verá obligada a suspender sus operaciones en Gaza por la falta de combustible

Un camión de Naciones Unidas reparte ayuda humanitaria en Rafá, en la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado de que se verá obligada a suspender sus operaciones a partir de este miércoles por la noche en la Franja de Gaza por la falta de combustible.

La portavoz de la UNRWA Tamara al Rifai ha asegurado este martes en declaraciones a la cadena BBC que si la agencia no obtiene combustible en las próximas horas no podrá trabajar ni tampoco recoger la ayuda que entra por el paso de Rafá, desbloqueado para la entrada de 20 camiones con material humanitario.

"Necesitamos combustible para nuestras plantas de desalinización de agua, para que la gente pueda tener acceso a agua limpia. Los hospitales necesitan combustible para las máquinas, que salvan vidas", ha detallado Al Rifai, tildado de "frustrante" la situación.

La UNRWA ya alertó el domingo de que solo tenía combustible para seguir operando durante tres días más. "Sin combustible no habrá agua, no funcionarán los hospitales ni las panaderías. Sin combustible la ayuda no llegará a quienes tanto lo necesitan", dijo el comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

Las instituciones de Gaza están empezando a acusar gravemente esta falta de combustible. Un portavoz del Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en Gaza, Ashraf al Qudra, hizo un llamamiento a propietarios de gasolineras y a la población en general a donar inmediatamente "cualquier cantidad de diésel" que tengan y llevarla a los hospitales "para salvar las vidas de los heridos y enfermos".