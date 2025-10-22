La UNRWA denuncia que Israel impide el regreso de refugiados a los campamentos en el norte de Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de vehículos del Ejército de Israel en Cisjordania. - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este miércoles que Israel ha impedido el regreso de los refugiados desplazados a los campamentos situados en el norte de Cisjordania, donde persiste la "destrucción".

"Los tres campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams han sido vaciados, y se ha impedido activamente a sus residentes regresar. La violencia de los colonos y la expansión de los asentamientos ha aumentado, lo que ha ido empujando a las comunidades palestinas fuera de sus tierras en unas condiciones que allanan el camino a la anexión", ha puntualizado el director de la UNRWA para asuntos de Cisjordania, Roland Friedrich.

Así, ha lamentado que la "destrucción y el desplazamiento forzoso continúa en el norte de Cisjordania". "Las leyes israelíes, contrarias a la UNRWA, han llevado al cierre de los colegios y a la expulsión del personal internacional", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "el futuro de Gaza y el de Cisjordania es el mismo".

"Un cambio en Gaza no puede ser una oportunidad para que se refuerce la ocupación en otras zonas. Contra todo pronóstico, la UNRWA ha permanecido sobre el terreno durante la ofensiva, como hemos hecho ante crisis anteriores", recoge el texto.

En este sentido, ha afirmado que empieza a surgir una "esperanza" en Gaza, si bien ha indicado que esta es "frágil". "La UNRWA busca trabajar con todos sus aliados para garantizar un resultado positivo que pueda servir de punto de inflexión para lograr la paz y la estabilidad en la totalidad de los territorios ocupados para las siguientes generaciones", ha apuntado.