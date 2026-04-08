Vance avisa de una "tregua frágil" con Irán y pide negociar "de buena fe" un acuerdo

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, en un acto en Budapest. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha avisado este miércoles de que se ha pactado una "tregua frágil" con Irán y que ahora Washington espera que Teherán negocie "de buena fe" un acuerdo para una solución duradera, incidiendo en que está en manos de la República Islámica avanzar en las conversaciones.

En declaraciones desde Budapest, donde ha viajado para respaldar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de cara a las elecciones legislativas de este 12 de abril, el vicepresidente estadounidense ha señalado que el acuerdo incluye la reapertura del paso de Ormuz.

"Ese es exactamente el acuerdo al que llegamos anoche. Los iraníes han aceptado abrir los estrechos. Estados Unidos ha aceptado detenerse", ha indicado, para añadir que también los aliados, en referencia a Israel, "han acordado dejar de atacar".

Vance en todo caso ha advertido de que se trata de una "tregua frágil" y que ahora todo depende de las negociaciones que se pongan en marcha con las autoridades iraníes para un acuerdo que ponga fin al conflicto. Pakistán, que ejerce de mediador, ha informado de que albergará conversaciones entre delegaciones de Estados Unidos e Irán este viernes, si bien no se ha confirmado todavía los participantes.

Así las cosas, el vicepresidente norteamericano ha advertido de que hay distintos sectores dentro del sistema iraní, punto en el que ha ensalzado el papel del ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, para alcanzar un alto el fuego, mientras que hay "algunas personas", a las que no ha identificado, que "están mintiendo sobre la naturaleza del acuerdo".

ASEGURA QUE ACUERDO DEPENDE DE QUE IRÁN NEGOCIE DE BUENA FE

En este sentido, e incidiendo en la desconfianza hacia Irán, ha recalcado que ahora todo depende de la voluntad que muestre Teherán para alcanzar un acuerdo, dejando en sus manos el éxito de estos contactos.

"Si van a mentir, si van a hacer trampas, si van a intentar impedir que incluso la frágil tregua que hemos establecido se lleve a cabo, entonces no van a estar contentos", ha indicado, avisando de que Trump ha dejado claro que no usará el poder militar contra la República Islámica.

Vance ha desvelado que el mensaje de Trump es que los negociadores encaren este proceso "de buena fe". "Me ha dicho, y se lo ha dicho a todo el equipo negociador --al secretario de Estado, al enviado especial Steve Witkoff-- que vayamos y trabajemos de buena fe para alcanzar un acuerdo", ha dicho.

"Eso es lo que nos ha dicho que hagamos. Si los iraníes están dispuestos a trabajar con nosotros de buena fe, creo que podemos llegar a un acuerdo", ha señalado.

Mientras que ha asegurado que Trump está "impaciente" por "lograr avances", ha condicionado el resultado final a que Irán "negocie de buena fe". "En última instancia, depende de los iraníes y de cómo negocien. Espero que tomen la decisión correcta", ha resumido.

Estados Unidos ha anunciado que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, fruto de los contactos mantenidos con Teherán en el marco del ultimátum de Trump para llegar a un acuerdo. Por su parte, las autoridades iraníes ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.