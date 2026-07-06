Vance pide a Ucrania "priorizar la defensa sobre el ataque" y afirma que las capacidades militares rusas son bajas

Archivo - El vicepreisdente de EEUU, JD Vance. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha pedido a las autoridades ucranianas "priorizar la defensa sobre el ataque" a la hora de hacer frente a las fuerzas rusas y ha situado cercanas a "cero" las capacidades militares del Ejército de Rusia tras más de cuatro años de invasión.

Vance ha explicado durante una entrevista con el diario británico 'The Times' que Washington considera que Ucrania "no debería realizar grandes operaciones contra Rusia" sino "centrarse únicamente en defenderse". "Casi todo el mundo occidental ha empujado en algún momento a Kiev a poner en marcha una contraofensvia a gran escala, una cuestión que, en retrospectiva, se ha convertido en un desastre a nivel táctico", ha apuntado.

Así, ha recordado que el propio expresidente Joe Biden apostaba por este tipo de contraataques. No obstante, ha matizado que la Administración actual, encabezada por Donald Trump, "tiene claro que hay que apostar por el hecho de que Ucrania, contando con el apoyo de Estados Unidos para negociar, actúe de la forma más defensiva posible".

"Esto produce un resultado mucho más fructífero porque defender es mucho más fácil que atacar y permite a los ucranianos explotar mejor su ventaja a nivel estratégico", ha señalado Vance, que ha hecho hincapié en que Rusia "no será capaz de cosechar grandes logros actualmente en el campo de batalla". "Es posible que esto nos dé el espacio necesario para resolver el problema", ha argumentado.

En este sentido, ha indicado que "las capacidades rusas en Ucrania están llegando a cero", por lo que no están "consiguiendo grandes cosas", mientras que las fuerzas ucranianas "contribuyen a crear condiciones encaminadas a lograr el fin de la guerra".

"Al estudiar esta guerra, parece obvio que dada la proliferación de drones y de tecnología de vigilancia, tiene más sentido para Ucrania mantener sus posiciones en vez de estar lanzando ofensivas costosas para recuperar territorios ocupados", ha sostenido.

Además, ha puntualizado que los rusos "están pagando un precio muy alto por cada kilómetros cuadrado que ponen bajo su control", algo que ha relacionado con el hecho de que tanto Estados Unidos como la OTAN estén animando a Kiev a "centrarse más en las capacidades de defensa", una cuestión que ha resultado ser "más eficaz" dadas las circunstancias.