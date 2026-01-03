Varias organizaciones de EEUU convocan manifestaciones contra la guerra en Venezuela

Manifestación contra la intervención de EEUU en Venezuela - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias organizaciones estadounidenses han anunciado la convocatoria de manifestaciones contra la intervención militar estadounidense en Venezuela en varias ciudades del país.

"¡Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin! La gente de este país no quiere otra guerra. Una guerra de Estados Unidos causaría muerte y destrucción en Venezuela", ha señalado la Coalición Answer, uno de los grupos convocantes que ha llamado a un día de acción para este mismo sábado.

Hay actos ya convocados en Times Square (Nueva York), Chicago, frente a la Casa Blanca (Washington DC), y en sedes de ayuntamientos y capitolios estatales de todo el país.

La coalición ha recordado que según las encuestas "más del 70 por ciento de Estados Unidos está en contra de otra guerra". "¡Esta violencia no es en nuestro nombre. Pongamos fin a las guerras sin fin por los beneficios!", ha planteado.

A nivel más institucional, la oposición ha anunciado la presentación de una resolución bipartidista sobre poderes de guerra para evitar cualquier futura acción militar estadounidense contra Venezuela. La moción está presentada por vía privilegiada, por lo que el presidente del Senado, el republicano John Thune no puede impedir que llegue al pleno.

La iniciativa está firmada por el portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer y los senadores Tim Kaine (demócrata), Adam Schiff (demócrata) y Rand Paul (republicano). Serán necesarios los votos favorables de otros tres republicanos para su aprobación con 51 votos.

"No debe haber una guerra con Venezuela sin una clara autorización del Congreso y se votará la próxima semana", ha afirmado Kaine en un comunicado. "Estamos en el año 250 de la democracia estadounidense y no podemos permitir que involucione a la tiranía de la que lucharon por escapar nuestros fundadores", ha añadido.

Schiff, por su parte, ha advertido de que el ataque podría arrastrar a toda la región al "caos". "Al actuar sin la aprobación del Congreso o el respaldo de la gente Trump se arriesga a arrastrar el hemisferio al caos. Ha roto su promesa de poner fin a guerras en lugar de iniciarlas", ha argumentado.