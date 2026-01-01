Varios fallecidos y heridos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí en el sur de Suiza

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el restaurante 'Le Constellation', en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais (en el sur del país), ha producido la muerte de varias personas y ha dejado multitud de heridos, según informan distintos medios locales del país helvético.

Si bien todavía no hay cifras de fallecidos ni de heridos, el medio público Radio Télévision Suisse (RTS) apunta que el incendio se produjo en el contexto de las celebraciones de fin de año.

Además, aunque de momento se desconoce el origen del fuego, se menciona que el incendio pudo haberse desatado tras "una o más explosiones".

Varias dotaciones de emergencia, con helicópteros y ambulancias, se encuentran ya desplegadas en el lugar.