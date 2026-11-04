Varios heridos en enfrentamientos entre estudiantes durante una protesta en la Universidad de Atenas

Imagen de archivo de manifestaciones estudiantiles en Atenas. - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este miércoles en una serie de enfrentamientos entre diferentes grupos de estudiantes durante una protesta en el campus de la Universidad de Atenas, situada en el distrito griego de Zografou.

El incidente se ha registrado cuando varios grupos de estudiantes --supuestamente de izquierdas-- se han enfrentado tras el lanzamiento por parte de algunos de ellos de cócteles molotov y hachas contra un grupo que se encontraba celebrando una asamblea.

Los jóvenes, que accedieron a la zona con capuchas y cascos de moto, han comenzado a atacar a los presentes, según informaciones recogidas por la cadena de televisión griega ERT, que apunta a que los disturbios han tenido lugar en el departamento de Matemáticas.

Así, las informaciones preliminares apuntan a que los enfrentamientos han afectado a miembros del partido de centro-izquierda Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), de corte socialdemócrata, y estudiantes de extrema izquierda.

Varios de los heridos han sufrido quemaduras por el uso de los cócteles molotov, mientras que al menos uno de ellos presentaba una herida por arma blanca en una pierda, si bien se ha descartado que sus vidas corran peligro.

PROTESTAS PARA EL JUEVES

Está previsto que estudiantes y docentes de la capital lleven a cabo nuevas protestas contra el Gobierno este jueves a las 11.00 (hora local) frente al edificio principal de la Universidad de Atenas, en la calle Panepistimiou.

La manifestación se centrará, previsiblemente, en el rechazo a los planes para implementar exámenes de carácter nacional en los centros de enseñanza Secundaria, así como a la propuesta de suprimir el artículo 16 de la Constitución, el cual establece que la educación superior debe ser impartida, formalmente, por instituciones públicas.

Entre otras reivindicaciones, se incluyen el aumento de la financiación para los centros educativos, la inspección y reparación de los edificios escolares, la cobertura completa de las plantillas docentes, la reducción del número de alumnos por aula y la derogación de la nueva normativa que regula las excursiones escolares.

El principal sindicato que representa al personal docente de Secundaria en los centros públicos, OLME, ha convocado además un paro de cuatro horas --de 10.00 a 14.00 horas-- para permitir que los docentes puedan participar en las movilizaciones.

"Nos solidarizamos con nuestros alumnos y con los estudiantes universitarios en su reivindicación del derecho a una educación pública y gratuita, y a los estudios y la vida que merecen", ha declarado el sindicato en un comunicado en el que ha instado a un mayor incremento de la financiación pública destinada a educación y sanidad.