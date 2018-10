Registrado un tsunami de dos metros en la localidad de Palu tras los terremotos en las islas Célebes

Actualizado 28/09/2018 17:43:20 CET

Un tsunami de cerca de dos metros ha golpeado este viernes la localidad indonesia de Palu, situada en la isla de Célebes, poco después de varios terremotos en la zona, uno de ellos de magnitud 7,5 en la escala de Richter.

Fuentes citadas por el diario local 'The Jakarta Post' han confirmado lo ocurrido, sin que por el momento haya balance de víctimas. "Sí, se ha producido una entrada potente de agua (desde el mar)", ha dicho un directivo de un museo local.

Vídeos publicados en las redes sociales muestran la zona de la costa inundada y varias viviendas y edificios totalmente inundados.

Por su parte, el director de la Agencia Meteorológica y Geofísica de Indonesia (BMKG), Dwikorita Karnawati, ha subrayado que el tsunami "ha terminado". "La situación es caótica, la gente está corriendo por las calles y se han derrumbado edificios. Un barco ha sido arrastrado a la costa", ha relatado, en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters.

Las autoridades han ordenado además el cierre del aeropuerto de Palu, una localidad turística situada en una bahía famosa por sus playas y deportes acuáticos. Las conexiones telefónicas han quedado además cortadas de manera temporal.

El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente de un seísmo de magnitud 6,1 originado a solo 18 kilómetros de profundidad. Un portavoz de la agencia de respuesta frente a emergencias (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, ha cifrado en un muerto y una decena de heridos el balance provisional de víctimas.

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏 pic.twitter.com/vlTmDjCp3h