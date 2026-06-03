Varsovia y Kiev se enzarzan por el nombre de un batallón ucraniano acusado de genocidio en Polonia

Archivo - El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un acto de homenaje en Kiev a los soldados caídos en la guerra con Rusia. - -/Ukrainian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Polonia y Ucrania se han vuelto a enzarzar en los últimos días por una polémica en torno al nombre que una división del Ejército ucraniano ha tomado de un grupo nacionalista insurgente que combatió a nazis y soviéticos, pero responsable de masacres en la Polonia ocupada por Alemania, que Varsovia identifica como un genocidio.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, otorgó la semana pasada a una división militar de élite el título de 'Héroes del UPA', que hace referencia al Ejército Insurgente Ucraniano, una formación ultranacionalista responsable de la masacre de unos 100.000 polacos en las regiones de Volinia y Galicia Oriental entre 1943 y 1945.

Las acciones del UPA durante la II Guerra Mundial siguen siendo motivo de profundo desacuerdo entre Varsovia y Kiev hasta el punto de que el presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó que intentaría retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración estatal, que le fue otorgada en 2023.

Este miércoles, en un intento por calmar las aguas, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha señalado que la escalada del conflicto no beneficia a ninguno de los dos pueblos y en cambio sí sale reforzado el "enemigo ancestral" que comparten tanto Polonia como Ucrania, que no es otro que Rusia, ha dicho en redes sociales.

Sibiga ha justificado que la responsabilidad del nombre fue una elección de los propios soldados y que se concedió debido al "respeto incondicional" que merecen por arriesgar su vida y su salud defendiendo "a toda Europa de la amenaza rusa".

"Pagan por ello el precio más alto. Sé con certeza que nuestros militares no tuvieron en mente, ni remotamente, nada antipolaco. Para ellos se trataba de honrar a aquellos que, hace tantos años, lucharon igualmente contra la Moscú imperial, la ocupación y represión bolchevique-comunista", ha justificado.

Este nuevo choque por episodios del pasado sigue a las políticas de inhumación del Gobierno ucraniano para rendir homenaje a algunos de sus líderes históricos, pero con un pasado controvertido en lo que respecta también a su papel como colaboradores de la Alemania nazi y en la represión contra la población polaca, como Andri Melnik, cuyos restos fueron recientemente enterrados en Kiev.

Sibiga ha argumentado que estas exhumaciones son una cuestión de "dignidad" y tienen como finalidad darles una nueva sepultura a estas personas bajo "tradiciones cristianas" y si bien reconoce que estos episodios ocupan "páginas complejas" de la "historia común", tienen el aval de investigaciones y no de consignas políticas.

Por todo ello, el titular de Exteriores ucraniano ha insistido en centrarse en lo que une a ambos países, que es esta confrontación con Rusia, en lugar de una lucha que irremediablemente les acabará perjudicando. "Es necesario (...) reducir el grado de emociones" y "dejar nuestra historia común en manos de especialistas historiadores", ha dicho.

Por último, Sibiga ha agradecido a Polonia por liderar el apoyo a Ucrania en esta "terrible" guerra y le ha tendido la mano "para discutir todas las cuestiones, incluidas las más complejas, en un espíritu de comprensión mutua y apertura".