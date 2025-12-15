Una veintena de muertos por inundaciones en la provincia de Safi, Marruecos

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas han muerto este domingo en las provincia marroquí de Safi, a unos 300 kilómetros de la capital, Rabat, como consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas, según el último balance de las autoridades locales.

Al menos 21 personas han fallecido y 32 han resultado heridas, si bien la mayoría de estas fueron dadas de alta tras recibir atención médica, de acuerdo al diario digital Hespress, debido a repentinas y fuertes inundaciones desatadas en un lapso de aproximadamente una hora que afectaron a unas 70 viviendas y comercios del casco histórico de la ciudad de Safi.

Además, unos diez vehículos fueron arrastrados y un tramo de carretera resultó dañado, provocando interrupciones del tráfico en varias vías de la localidad. Detrás de este fenómeno están las fuertes tormentas que, tal y como ha indicado la Dirección General de Meteorología (DGM), se prevé que continúen hasta el martes en todo el país.