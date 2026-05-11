Los Veintisiete acuerdan sanciones contra los responsables de la deportación de niños ucranianos a Rusia

Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar este lunes en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este lunes sanciones contra 23 personas y entidades responsables del traslado forzoso de 20.500 niños ucranianos a Rusia en el contexto de la guerra, denunciado que son sometidos a adoctrinamiento ideológico y militarización con el objetivo de borrar su identidad nacional de Ucrania.

En el seno del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, los Estados miembro han acordado la imposición de medidas restrictivas contra 16 personas y siete entidades responsables de acciones que "socavan o amenazan" la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

La decisión va dirigida contra los responsables de "la deportación ilegal sistemática", el traslado forzoso, la asimilación forzada, incluido "el adoctrinamiento y la educación militarizada" de menores ucranianos, así como su "adopción ilegal" y su traslado a la Federación Rusa y a territorios temporalmente ocupados de Ucrania.

Según datos del Consejo, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, se estima que Rusia ha deportado y trasladado a la fuerza a casi 20.500 niños ucranianos, una acciones que la Unión Europea califica como "graves violaciones" del Derecho Internacional y de los derechos fundamentales del niño, y que tienen como objetivo "borrar la identidad ucraniana y socavar la preservación de sus futuras generaciones".

Las personas incluidas en el Régimen Global de Sanciones de la UE estarán sujetas a la congelación de sus activos, y los ciudadanos y entidades de la UE tendrán prohibido acceder a los fondos, activos financieros o recursos económicos a su disposición. Además, las personas físicas estarán sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por territorio de la UE.

SANCIONES CONTRA ESCUELAS QUE ADOCTRINAN

Las entidades incluidas en las sanciones son instituciones estatales federales vinculadas al Ministerio de Educación ruso, como los Centros Infantiles Panrusos 'Orlyonok', 'Velas Escarlata' y 'Smena', que organizan programas para niños ucranianos en los que se les somete a adoctrinamiento prorruso, incluyendo eventos patrióticos, educación ideológica y actividades de orientación militar.

Otras entidades que se verán afectadas por las medidas restrictivas acogen a menores ucranianos transferidos de los territorios ocupados de Ucrania y los exponen a "programas alineados con las políticas estatales rusas", incluyendo adoctrinamiento político y actividades acordes con los marcos educativos diseñados para la formación militar básica.

Entre estas se encuentran el Centro 'Dosaaf' en Sebastopol, la Escuela Naval 'Nakhimov' y el Club Militar-Patriótico 'Patriota' en Crimea, que llevan a cabo la reeducación, el adoctrinamiento ideológico y la militarización de menores, fomentando la lealtad a Rusia y socavando la identidad nacional ucraniana.

CAMPAMENTOS, CLUBES Y ORGANIZACIONES PATRIÓTICAS

Además, se incluye a funcionarios y políticos de territorios ilegalmente ocupados por Rusia, así como a diversos líderes de campamentos juveniles y clubes y organizaciones patrióticas militares.

Todos ellos son, según los Veintisiete, "responsables" de promover la educación patriótica y militar entre los jóvenes mediante "el adoctrinamiento ideológico", la exposición a la cultura militar rusa, el entrenamiento paramilitar y "la participación en eventos que glorifican la guerra de agresión de Rusia".

Las sanciones se han aprobado en el mismo día que tiene lugar en Bruselas un encuentro de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, en el que participará la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, junto a los ministros de Exteriores de Ucrania y Canadá, Andri Sibiga y Anita Anand, respectivamente.

Está previsto que durante el encuentro otros socios del G7 como Reino Unido y Canadá anuncien medidas restrictivas similares a las aprobadas este lunes en el CAE, con la idea de que se dé el mensaje a los responsables de que el secuestro de niños ucranianos no quedará impune.