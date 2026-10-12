Los Veintisiete dan luz verde al fondo de 115 millones para impulsar la innovación en la industria de defensa europea

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han dado este lunes su aprobación definitiva al programa de innovación en defensa 'Agile', dotado con 115 millones de euros para acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías militares y facilitar que pequeñas y medianas empresas, incluidas 'startups', puedan llevar sus innovaciones a las Fuerzas Armadas europeas en plazos más cortos.

La adopción formal por parte de los Veintisiete supone el último paso para la puesta en marcha de este instrumento, después de que el Parlamento Europeo aprobara la iniciativa el pasado 6 de octubre con 536 votos a favor, 101 en contra y 16 abstenciones, y de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo provisional el pasado mes de julio.

El programa busca responder a las lecciones extraídas de la guerra de Ucrania, que ha puesto de manifiesto la importancia de desarrollar, probar y desplegar nuevas tecnologías militares con rapidez, reduciendo los plazos que habitualmente transcurren entre la creación de un prototipo y su utilización por parte de los ejércitos.

"Ucrania nos ha demostrado que la innovación y la tecnología de vanguardia pueden ser decisivas para la preparación y la resiliencia en materia de defensa", ha señalado en declaraciones remitidas en un comunicado Helen McEntee, ministra de Defensa de Irlanda, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La titular de Defensa irlandesa ha defendido que 'Agile' permitirá a las pequeñas y medianas empresas innovar "más rápido y a mayor escala", convirtiendo la excelencia tecnológica en capacidades operativas.

FINANCIACIÓN EN CUATRO MESES PARA TECNOLOGÍAS MILITARES

En concreto, el nuevo instrumento ofrecerá financiación "rápida y flexible" a empresas que desarrollen tecnologías emergentes y disruptivas para el sector de la defensa, incluida la adaptación de tecnologías civiles para aplicaciones militares, en ámbitos como la Inteligencia Artificial (IA), los drones, la computación cuántica, la robótica, las capacidades cibernéticas o los sistemas espaciales.

Para ello, contará con un procedimiento acelerado que permitirá conceder subvenciones en un plazo de cuatro meses, además de facilitar el acceso de las empresas a instalaciones de ensayo y experimentación, uno de los principales obstáculos para que las pequeñas compañías puedan comercializar sus productos.

Asimismo, según explica el comunicado, los Estados miembro participarán en la definición de las necesidades tecnológicas que deberán abordar los proyectos financiados, mientras que se facilitará la colaboración entre las pymes y las grandes empresas de la industria militar europea, así como la simplificación de los procedimientos de contratación pública.

Este proyecto piloto prevé apoyar entre 20 y 30 iniciativas y financiar hasta el 100% de sus costes subvencionables, con el objetivo de que las tecnologías desarrolladas puedan llegar a las Fuerzas Armadas de los Estados miembro en un plazo de entre uno y tres años.

Tras la aprobación definitiva del Consejo, el reglamento deberá ser firmado por los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo (los gobiernos) y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), tras lo que entrará en vigor a los 20 días. Está previsto que la primera convocatoria de propuestas se abra a principios de 2027.