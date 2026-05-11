Los Veintisiete dan luz verde a sancionar a colonos israelíes en Cisjordania y a altos cargos de Hamás

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas - FRANCOIS LENOIR

Kallas celebra que ya "era hora de pasar del bloqueo a la acción" porque "los extremismos y la violencia tienen consecuencias"

Los Veintisiete sancionan contra colonos israelíes en Cisjordania y altos cargos de Hamás

BRUSELAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han alcanzado este lunes un acuerdo político para la imposición de sanciones contra colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania, y también para aprobar nuevas medidas restrictivas contra altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar luz verde para sancionar a colonos israelíes por la violencia ejercida contra los palestinos. También acordaron nuevas sanciones contra altos cargos de Hamás", ha anunciado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales.

Kallas ha proseguido celebrando que "era hora de pasar del bloqueo a la acción" porque "los extremismos y la violencia tienen consecuencias", en alusión a los desalojos, las demoliciones, las confiscaciones y los traslados forzosos de palestinos de Cisjordania por parte de los colonos israelíes.

El acuerdo, que ahora debe concretarse a nivel jurídico, se ha cerrado tras alcanzarse la unanimidad de todos los Estados miembro en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, una decisión que la propia Kallas había pedido horas antes después de que en la última reunión de ministros no se lograse ningún acuerdo para sancionar a Israel por su ofensiva contra Palestina y Líbano.

"Espero que lleguemos a un acuerdo político sobre las sanciones a los colonos violentos. Ojalá lo logremos", indicó la política estonia, recordando que aunque hay "distintos asuntos que llevan mucho tiempo sobre la mesa" presentadas por algunos Estados miembro, como la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, en esos casos no existe la unanimidad necesaria.

Aunque aún no hay ni unanimidad ni mayoría cualificada para la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, fuentes diplomáticas han señalado que estas sanciones contra los colonos se dan a la misma vez que se avanza el trabajo sobre medidas comerciales para los productos procedentes de los asentamientos ilegales.

Según esas mismas fuentes, estas medidas restrictivas son "una señal y un paso importante" para recordar que la Unión Europea se mantiene "firme" en el respeto al Derecho Internacional y que, desde la perspectiva de la UE, "no puede haber dobles raseros".

Otras fuentes europeas han señalado a Europa Press que este es un "primer paso", pero han subrayado la necesidad de "ir más lejos", especialmente en lo que respecta a la comercialización de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania.