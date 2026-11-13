Los Veintisiete examinan este lunes nuevas sanciones a Rusia y una respuesta común a los ataques híbridos

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordarán este lunes en Bruselas la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia, así como las necesidades financieras de Ucrania para 2027 y una respuesta conjunta a las amenazas híbridas contra los Estados miembro, en una reunión en la que también harán balance del estado de las negociaciones de paz sobre Ucrania y del papel que debe desempeñar la UE en ese proceso.

El Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), que esta vez tendrá un carácter principalmente de seguimiento y coordinación política --sin que se esperen grandes decisiones--, examinará nuevas medidas restrictivas contra personas y entidades relacionadas con el sector bancario y energético ruso, así como a la denominada flota fantasma de Moscú.

Todo ello mientras la Unión Europea continúa trabajando en el 22º paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de incrementar la presión económica sobre Moscú y limitar su capacidad para financiar la guerra en Ucrania, toda vez que continúan las conversaciones para poner fin a la invasión iniciada en 2022.

Al mismo tiempo, los ministros discutirán cómo garantizar el respaldo económico a Kiev durante el próximo año, aunque no se espera que la reunión concluya con un acuerdo sobre la fórmula definitiva para cubrir sus necesidades de financiación.

Los Veintisiete comparten la necesidad de mantener el apoyo económico y militar a Ucrania, especialmente ante la llegada del invierno y los continuos ataques rusos contra sus infraestructuras energéticas, pero persisten las diferencias sobre cómo financiar ese respaldo, según han indicado diversas fuentes diplomáticas.

Entre las opciones sobre la mesa figura la utilización de los activos rusos inmovilizados en Europa, una posibilidad que sigue despertando reservas entre algunos Estados miembro, sobre todo Bélgica, sede de Euroclear, entidad donde hay depositados 185.000 millones de euros de Moscú.

El Gobierno belga lleva desde el año pasado advirtiendo de los riesgos legales y financieros que supondría recurrir a estos fondos y reclama garantías para evitar asumir en solitario las posibles consecuencias de la operación. Otros países piden a la Comisión Europea que presente una propuesta jurídicamente sólida que permita movilizar los activos rusos y repartir los riesgos entre los Estados miembro, aunque ni si quiera esta opción convence a Bélgica, según han relatado a Europa Press esas mismas fuentes.

EL DEBATE SOBRE QUIÉN REPRESENTA A EUROPA SIGUE ABIERTO Otro de los asuntos que no está en la agenda pero que previsiblemente se colará es la participación europea en las negociaciones de paz sobre Ucrania, después de los últimos contactos diplomáticos en Abu Dabi, Moscú y Dublín y el debate sobre este mismo tema a nivel de líderes en el Consejo Europeo informal en la capital de Irlanda.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de que la UE tenga voz en cualquier acuerdo que afecte a la arquitectura de seguridad europea, los gobiernos mantienen posiciones diferentes sobre quién debe representarla y con qué mandato.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha defendido que tanto ella como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, representen a la Unión en estas conversaciones, mientras que Alemania y Francia han apostado por mantener un formato que incluya a las principales potencias europeas.

En este debate, España se ha mostrado abierta a distintas fórmulas siempre que cuenten con el respaldo de los Veintisiete, una cuestión que previsiblemente quedará en manos de los líderes europeos y sobre la que tampoco se esperan decisiones este lunes más allá de lo que hablen los líderes en la cumbre de Dublín.

RESPUESTA A LAS AMENAZAS HÍBRIDAS

Los ministros examinarán asimismo cómo reforzar la respuesta conjunta a las amenazas híbridas contra los países de la Unión, una cuestión que algunos países quieren impulsar en el CAE de este lunes con el objetivo de que los Veintisiete trasladen un mensaje de unidad y de disposición a actuar colectivamente frente a este tipo de ataques.

El debate llega después de la reciente oleada de amenazas de bomba registrada en distintos países europeos, especialmente en Italia, donde se han producido numerosos avisos contra centros educativos, así como de incidentes similares que han afectado a aeropuertos y aviones.

A ello se suman los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados europeos, que han aumentado la preocupación por la vulnerabilidad de las infraestructuras y la capacidad de respuesta de los Estados miembro; o los ataques con drones contra buques comerciales en el mar Negro.

Entre los posibles modos de responder a estos ataques estarán las sanciones, sobre todo después de que Francia apuntaran a una posible implicación de Irán en los ciberataques, si bien no todos los Estados miembro creen que existan pruebas suficientes para atribuir a Teherán formalmente la responsabilidad de estos incidentes.

Más allá de la atribución de responsabilidades, los Veintisiete debatirán cómo mejorar los mecanismos europeos de prevención, coordinación y respuesta frente a estas amenazas, que incluyen desde ciberataques y sabotajes hasta campañas de desinformación, con el objetivo de reforzar la capacidad de resistencia de la Unión y disuadir futuras operaciones de desestabilización.

RELACIONES CON SIRIA

En el apartado dedicado a Oriente Próximo, los responsables de Exteriores debatirán el apoyo europeo a la transición política y la recuperación económica de Siria, así como las posibilidades de profundizar las relaciones institucionales con Damasco tras los cambios políticos registrados en el país.

Entre las cuestiones que se examinarán figura la posibilidad de retomar las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Siria, tomando como punto de partida el texto negociado en 2008, aunque su eventual conclusión dependerá de los avances en la transición política, el respeto de los derechos fundamentales y las garantías de inclusión y rendición de cuentas, según han relatado fuentes europeas.

La reunión de este lunes será más breve de lo habitual debido a la celebración posterior de un encuentro ministerial dedicado a la conectividad y la seguridad interregional, que contará con dos sesiones centradas, respectivamente, en las conexiones entre el mar Negro, el Cáucaso Sur y Asia Central y en la cooperación para reforzar la seguridad marítima en el mar Negro.

Además, el martes tendrá lugar en la capital comunitaria una reunión de los ministros de Defensa del bloque, en la que ha sido invitado el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, y que estará centrada en el apoyo militar a Ucrania, las relaciones transatlánticas y los desafíos de seguridad que plantea China.