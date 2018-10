Venezuela acusa al ministro de Exteriores de Chile de "torpedear y burlarse" del proceso de diálogo

Actualizado 26/02/2018 10:38:33 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha acusado este domingo a su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, de "torpedear y burlarse" del proceso de conversaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana.

"Creímos que el acompañamiento (mediación) de Heraldo Muñoz en el diálogo sería constructivo. Sin embargo, se dedicó a torpedear y a burlarse del proceso desde el primer día: en redes, por prensa, con acciones sesgadas en las reuniones", ha dicho.

"Dejó mal a Chile y a la práctica diplomática elemental", ha agregado Arreaza en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Las palabras del ministro venezolano han llegado horas después de que Muñoz afirmara que en Venezuela no existe una democracia durante una entrevista concedida al diario chileno 'El Mercurio'.

"Creo que es inútil el calificar a un país si es dictadura o no. Lo concreto es que no es una democracia. No es una democracia como la conocemos como está establecido en la Carta Democrática de las Américas", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que Santiago "contribuyó en la medida de lo posible" a acercar posturas entre Gobierno y oposición durante su última ronda de conversaciones en República Dominicana, que finalizó sin acuerdo.