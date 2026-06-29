Venezuela agradece la solidaridad internacional, el "amor entre pueblos", tras el terremoto

Daños por el terremoto en Venezuela - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha manifestado este domingo el "más sincero agradecimiento" por la solidaridad mostrada por diversos países en respuesta al doble terremoto ocurrido la semana pasada en el centro de la costa venezolana y que por el momento se ha cobrado casi 1.500 vidas.

"La solidaridad es el acto de amor más grande entre los pueblos", ha afirmado Gil en un mensaje publicado en redes sociales que parafrasea a la escritora nicaragüense Gioconda Belli y su "la solidaridad es la ternura de los pueblos".

Gil ha manifestado el "sincero agradecimiento" de Venezuela "a cada nación, gobierno e institución internacional que ha respondido con el envío de ayuda humanitaria y personal especializado".

"Estos profesionales están colaborando estrechamente con los cuerpos de rescate y los voluntarios venezolanos, cuyo trabajo heroico hemos podido constatar en nuestro recorrido por nuestra querida La Guaira", la zona más afectada por el seísmo, ha apuntado.

"Nuestro eterno agradecimiento va dirigido a todos los rescatistas y a quienes nos han extendido una mano amiga. ¡Gracias por estar a nuestro lado en estos momentos difíciles!", ha remachado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo de que hasta el momento han recibido ayuda directa de 24 países en respuesta a los terremotos que sacudieron el jueves el centro de la costa venezolana, en muchos casos en forma de equipos de rescate especializados.