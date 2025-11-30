Venezuela anuncia un plan para facilitar el retorno de los nacionales que se encuentren en el extranjero

Archivo - La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado este sábado un plan del Gobierno para que los ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero puedan regresar al país tras las palabras de Trump en las que ha declarado "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela, según ha informado la vicepresidenta del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

"Frente a esta agresión, el Presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", ha indicado Rodríguez en un mensaje desde su canal de Telegram.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ya emitió el pasado sábado una alerta a las aerolíneas para extremar la precaución en la región venezolana, un paso previo a la decisión anunciada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar "cerrado en su totalidad" el espació aéreo del país, lo que podría apuntar a una posible invasión por tierra de Venezuela.

En este sentido, Rodríguez ha criticado la decisión del Gobierno de Estados Unidos --que según la política venezolana ha complacido una "solicitud de María (Corina) Machado-- y ha sostenido que las autoridades del país han activado "todos los mecanismos" del Derecho internacional para el "cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". "¡Venezuela vencerá siempre!", ha concluido su mensaje.

Casi 14.000 venezolanos procedentes de Estados Unidos han llegado en los últimos meses a territorio de Venezuela en el marco de la operación Plan Vuelta a la Patria, el último apenas un día antes del anuncio de Trump. Posteriormente, el Gobierno liderado por Maduro ha denunciado que el país norteamericano ha suspendido "de manera unilateral" los vuelos de repatriación.

Asimismo, varias aerolíneas de todo el mundo han suspendido sus conexiones con el país latinoamericano y el Gobierno venezolano ha revocado los permisos de operación a varias aerolíneas como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL.