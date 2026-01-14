Venezuela asegura haber excarcelado a más de 400 personas y cuestiona las cifras de Foro Penal

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez - ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado este martes que las autoridades del país latinoamericano han excarcelado ya a más de 400 personas desde diciembre de 2024, rechazando las denuncias de la oposición y ONG, que reducen a 56 la cifra de liberados desde el pasado 8 de enero.

"A la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024", ha señalado durante una sesión de la cámara en la que ha negado que los liberados sean "presos políticos" sino que ha hablado de "políticos que habían incurrido en faltas contra la ley, contra la Constitución; gente que pidió invasión; gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, que promovió la violencia, la desunión, la división".

Al hilo, el presidente del Parlamento venezolano ha defendido que "justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional (...) el Ejecutivo inició un proceso masivo de excarcelación", antes de asegurar que la liberación de detenidos "va a seguir ocurriendo".

Rodríguez se ha referido asimismo a la ONG Foro Penal, que hasta el momento ha confirmado 56 personas liberadas de las 116 anunciadas hace días por el Gobierno de Delcy Rodríguez, cuestionando a una entidad que ha calificado de "desprestigiada" y a la que ha acusado de "utilizar la situación de las personas privadas de libertad" a su favor.

En este sentido, ha sugerido que las personas liberadas registradas por la ONG "serán los que pagaron a Foro Penal". "Porque Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina", ha agregado.

Poco después, la ONG ha negado que "exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones de Derechos Humanos (...) desde nuestra fundación hace más de 23 años". "Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos", ha precisado, antes de reiterar la cifra de 56 personas liberadas desde el pasado 8 de enero.

En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, ha defendido que "las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nace de (sus) análisis, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que se están utilizando para decidir quién resulta favorecido o no".

Asimismo, Foro Penal ha retado a la Asamblea Nacional a hacer pública la información "distinta a la nuestra" que posea sobre los excarcelados, alegando que "se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano". "La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional", ha sostenido.