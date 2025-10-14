Venezuela cierra su embajada Noruega en una reforma diplomática tras el Nobel de la Paz de Machado

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este lunes el cierre de su Embajada en Noruega en el marco de una "reestructuración integral de su Servicio Exterior" que tendría el objetivo de "defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial", tres días después de que la opositora María Corina Machado ganase el premio Nobel de la Paz.

El Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro ha aprobado así la implementación de dos medidas: un "reforzamiento de la alianza estratégica con la madre África", que incluye la apertura de embajadas en Zimbabue y Burkina Faso, y una "optimización y reordenamiento de la representación diplomática en Europa y Oceanía", por la cual Caracas clausura sus legaciones en Australia y Noruega, tres días después de que el Comité Noruego reconociese a Machado con el Nobel de la Paz por su esfuerzo en favor de una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia" en Venezuela.

"La República Bolivariana de Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión", ha argumentado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

En este sentido, ha precisado que "las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en estos países serán atendidas de manera eficiente a través de Misiones Diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días".

En cambio, el Gobierno venezolano ha destacado la ampliación de su presencia diplomática en África por sus "lazos históricos" con el continente y poniendo en valor su despliegue en "dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas". "Estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común", ha agregado.

"El objetivo central de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el Sur Global, promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo", ha asegurado la diplomacia venezolana, enmarcando la decisión "en los principios irrenunciables de autodeterminación y respeto al Derecho Internacional".

El Comité Noruego otorgó el viernes el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". Por contra, Maduro alegó este domingo que el "90 por ciento de toda la población (venezolana) repudia a la bruja demoníaca", en referencia a la galardonada opositora.