Venezuela denuncia a EEUU ante la OMI por la incautación del petrolero

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Venezuela ha elevado este jueves ante la Organización Marítima Internacional (OMI) una denuncia formal por la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas venezolanas, acusando a Washington de "perjudicar el comercio marítimo petrolero" del país.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "sostuvo un contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, para denunciar la violación de la libertad de navegación en el Caribe por parte de Estados Unidos", ha anunciado la Vicepresidencia en un comunicado difundido a través de Telegram.

La cartera ha argumentado que hay convenios internacionales que protegen la libertad de navegación "ante hechos ilícitos que la amenazan", en alusión directa a la incautación del citado buque, que Rodríguez ha calificado como "un acto ilícito internacional". Por ello, ha defendido que Venezuela hace lo que debe al "apelar al Derecho (y) a la legalidad internacional y defender sus recursos naturales".

MADURO TACHA A EEUU DE "PIRATAS DEL CARIBE"

El anuncio de la Vicepresidencia se ha producido en paralelo a las declaraciones del presidente del país, Nicolás Maduro, en un acto gel gobierno en Caracas, donde ha calificado la actuación de las fuerzas estadounidenses, como "piratería criminal".

Las autoridades de Estados Unidos, ha afirmado Maduro, "hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo, como piratas del Caribe, a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz". Además, ha denunciado que "secuestraron a los tripulantes, robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe", que "Venezuela rechaza".

El mandatario venezolano ha alegado que la embarcación no fue abordada en las costas de Venezuela, sino "casi agarrando el Atlántico (...), mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada". Asimismo, ha indicado que "llevaba a los mercados internacionales 1.900.000 barriles de petróleo, que lo pagaron en Venezuela".

En este contexto, Maduro ha anunciado que ya ha dado "las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas". "Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo", ha prometido.

De este modo, ha declarado que a las autoridades de Estados Unidos "se les cayó la máscara", argumentando que su campaña no se debe al narcotráfico. "Es el petróleo, que se lo quieren robar", ha advertido antes de agregar que "Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales". "La victoria nos pertenece", ha subrayado.