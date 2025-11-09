Venezuela recibe a otros 200 nacionales deportados de EEUU

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia de Venezuela ha informado del regreso de 200 personas de nacionalidad venezolana tras ser deportados desde Estados Unidos, en el marco de la misión de repatriación 'Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro para trasladar de vuelta al país a aquellos ciudadanos que se encuentran en el extranjero.

En el vuelo procedente del estado de Texas han viajado 157 hombres, 29 mujeres y trece menores, de ellos cinco de los niños habían sido separados de sus padres debido a las políticas migratorias del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según han informado las autoridades venezolanas.

"El Estado venezolano reafirma su compromiso con sus ciudadanos en el extranjero a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), asegurando que cada uno de ellos pueda regresar a casa, donde pertenecen", reza el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Bajo esta misión ya son 84 los vuelos de repatriación que han llegado a territorio venezolano en lo que va de año.

Venezuela ha condenado en varias ocasiones que Estados Unidos criminalice a los migrantes. El presidente del país, Nicolás Maduro, defendió ya a finales de marzo que la migración venezolana es "económica, de gente decente y trabajadora" y criticó que las autoridades estadounidenses califiquen a los migrantes venezolanos de miembros "de una pandilla de asesinos