Venezuela recibe un vuelo con 175 migrantes deportados de EEUU en medio de las tensiones con Washington

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han recibido este miércoles un vuelo con 175 migrantes a bordo deportados de Estados Unidos en medio de la cancelación de vuelos internacionales ante una posible operación militar por parte de la Administración de Donald Trump contra el país latinoamericano.

"Un total de 175 connacionales, entre ellos 142 hombres, 26 mujeres, dos adolescentes y cinco niños, fueron repatriados desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos", ha indicado el Ministerio de Justicia en un comunicado publicado en redes sociales.

La cartera ha precisado que en el vuelo de repatriación se encontraba un menor, identificado como Aidan Isaac, que "permaneció retenido durante varios meses por las autoridades estadounidenses". "Un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de la seguridad del Estado ofreció a este grupo de venezolanos atención médica, psicológica, social y legal", ha indicado.

La cascada de cancelaciones de vuelos se da después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) haya emitido una alerta a las aeronaves que sobrevuelen el país latinoamericano para que extremen la precaución.

La alerta se ha difundido en medio de las especulaciones de que Washington podría llevar a cabo una operación militar contra Venezuela ante el despliegue de efectivos en la región con vistas a combatir el narcotráfico y tras designar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, al frente del cual Washington sitúa al presidente venezolano, Nicolás Maduro.