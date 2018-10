Venezuela.- De la Vega dice que "no existe justificación" para la retirada de licencia de RCTV por parte de Hugo Chávez

Actualizado 05/06/2007 1:22:15 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, señaló hoy que "no existe justificación" y que "no es razonable" que el Gobierno que preside Hugo Chávez, no haya renovado la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), que venció el pasado 27 de mayo. Asimismo, De la Vega afirmó que España pidió a las autoridades venezolanas que "reconsideraran su decisión".

Durante su intervención en el ciclo 'Diálogos sobre derechos humanos y seguridad jurídica en Iberoamérica', De la Vega dijo que el Gobierno de España siente "preocupación" por lo sucedido en Venezuela con este medio privado, pues asegura que la libertad de expresión es "uno de los derechos vertebrados de la democracia", y expresó que continúan haciéndole seguimiento a este caso.

Así, destacó que "no está justificado el cierre de ningún medio de comunicación social y en el caso de RCTV no existe justificación. No es razonable (...) porque nosotros no somos partidarios de este tipo de acciones".

De la Vega afirmó que estas impresiones se las manifestaron a las autoridades del gobierno de Hugo Chávez "con respeto y lealtad" a quienes además les pidieron que "reconsideraran su decisión", y aseguró que este solicitud por parte de España seguirá en pie "porque creemos que no es razonable".