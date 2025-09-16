Ventura anuncia su candidatura a las Presidenciales de Portugal: "Chega debería tener voz"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido ultraderechista de Portugal Chega, André Ventura, ha confirmado este martes que presentará su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026, justificando su decisión con la necesidad de que el partido "tenga voz" en la cita electoral.

"No quería ser candidato en estas elecciones presidenciales. Entiendo (...) que la principal vocación del líder de la oposición no es ser candidato presidencial", ha declarado desde la sede del partido en Lisboa, donde ha remarcado que, a pesar de ello, considera que "Chega debería tener voz", según recoge RTP.

El ultraderechista ha tomado esta decisión después de haber admitido que prefería haber apoyado la candidatura del ex primer ministro Pedro Passos Coelho (2011-2015), del conservador Partido Socialdemócrata (PSD). "No fue posible", ha asegurado. Así, ha aclarado que no ha encontrado un nombre "a la altura".

"Durante los últimos meses, he intentado asegurarme de que Chega tuviera un candidato a la altura, alguien que demostrara que aquello en lo que creemos -la lucha contra la migración descontrolada, contra la corrupción creciente en el aparato Estatal, contra el clientelismo- tenía voz. No logré encontrar esa alternativa", ha declarado.

Ventura, que fue aspirante a la Presidencia en 2021 y quedó en tercer lugar, envió en enero de este año una carta a los diputados de Chega en la que adelantó que se presentaría a estos comicios pero pidió "máxima confidencialidad" antes del anuncio oficial, según recoge el diario luso 'Público'.

Sin embargo, se echó hacia atrás con la caída del primer gobierno de Luís Montenegro, a principios de marzo, tras perder una cuestión de confianza. Después, aseguró que no había presentado una candidatura presidencial y sostuvo que su "primera y mayor responsabilidad como líder del partido" era presentarse a las legislativas.