Veteranos del colectivo LGBT demandan al Pentágono de EEUU por despidos discriminatorios

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de veteranos LGBT que fueron expulsados del Ejército de Estados Unidos por su orientación sexual ha presentado este martes una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Defensa estadounidense.

La demanda colectiva, en nombre de cinco veteranos, se ha presentado ante el Tribunal del Distrito Norte de California, donde han denunciado que el Pentágono eliminó la especificación de su sexualidad de los registros, sin que se haya corregido "esta discriminación continua" que representa una violación de los derechos constitucionales, informa CBS.

"Exigir a los veteranos LGBTQ+ que soporten primero el estigma y los efectos discriminatorios de llevar indicadores de orientación sexual en sus (documentos de baja) y luego navegar por un proceso de corrección de récord roto para buscar una solución viola sus derechos constitucionales a la igualdad de protección, a la privacidad informativa, a la propiedad y al debido proceso protegidos por (...) la Constitución de EEUU", dice la demanda.

Los demandantes hacen referencia a la política 'No preguntes, no digas' (Don't ask, don't tell) que se instauró durante la Administración Clinton, en 1993, y que estuvo vigente hasta 2011. Esta medida prohibía a cualquier persona de este colectivo revelar su orientación sexual mientras estuviesen en el Ejército, mientras que también prohibía cualquier manifestación de "su tendencia o intentara mantener prácticas homosexuales" acceder al servicio militar.

Aunque ha pasado más de una década desde que las Fuerzas Armadas levantaron este veto, miles de personas despedidas durante estas políticas tienen pensiones menores, privándoles de la totalidad de los beneficios. El Pentágono ha remarcado que existe un proceso para solicitar el cambio en la baja, pero los demandantes exponen que están "obligados a revivir el trauma".

"El proceso impone a los veteranos individuales la carga de pasar meses o años obteniendo registros de personal antiguos antes de que puedan presentar las solicitudes que luego tardarán meses o años en procesarse, además de los años transcurridos desde sus despidos discriminatorios", alega la denuncia.

Asimismo, indican que el proceso de solicitud es "opaco", por lo que "muchos veteranos deben contratar abogados para que los ayuden": "Se ven obligados a revivir el trauma de su baja, y llevan la carga de probar la discriminación a la misma institución que los discriminó", señalan.