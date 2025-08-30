El vice primer ministro tailandés sustituye a la destituida primera ministra Paetongtarn Shinawatra

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora vice primer ministro tailandés, Phumtham Wechayachai, de 71 años, ha asumido el cargo de primer ministro de forma interina tras la destitución el viernes de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra por decisión del Tribunal Constitucional.

Wechayachai ha asumido el cargo este sábado durante una reunión especial del Consejo de Ministros tras la destitución del Consejo de Ministros anterior --que continúa en funciones-- por decisión del Constitucional, ha explicado un portavoz de la oficina del primer ministro, Chousak Sirinil, según recoge el diario 'The Bangkok Post'.

Phumtham ya era primer ministro en funciones desde el 1 de julio, fecha en la que Paetongtarn fue suspendida del cargo. El Gabinete ha aprobado también el nombramiento de Prommin Lertsuridej como secretario general del primer ministro.

Chousak ha explicado que la Cámara de Representantes se reunirá entre el miércoles y el viernes para elegir a un nuevo primer ministro, cargo que podría recaer en el partido Pheu Thai o el partido Bhumjaithai. El líder de Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, aseguró el viernes que tenía el apoyo suficiente para el nombramiento gracias al apoyo del opositor Partido Popular. También el partido minoritario de centro-derecha Partido Kla Tham ha manifetado este sábado su respaldo a Anutin como candidato a primer ministro.

El Constitucional destituyó a Paetongtarn tras hallarla culpable de "negligencia ética grave" por afear la labor del Ejército durante una conversación telefónica con el ex primer ministro camboyano Hun Sen en pleno conflicto entre ambos países cuyo contenido se ha filtrado recientemente.

Chousak ha explicado que el gobierno en funciones tiene las mismas competencias que uno de pleno derecho, pero cualquier decisión importante debe ser aplazada, a excepción de cuestiones urgentes. La suspensión afecta también a asesores.