El vicepresidente de Gabón deja entrever que Bongo sufrió un infarto cerebral en octubre

Publicado 10/12/2018 13:24:04 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Gabón, Pierre Claver Maganga Moussavou, ha dejado entrever que el mandatario del país, Alí Bongo, sufrió en octubre un infarto cerebral, tras semanas de silencio por parte del Gobierno acerca de lo sucedido.

"Ninguna persona se puede alegrar de la muerte o la enfermedad de otro, y aquel que no ha sufrido un infarto cerebral que rece a Dios para no conocer lo que es", dijo durante el fin de semana en un acto en Franceville. Así, Maganga Moussavou recalcó que esto es algo "que no desea a nadie", ni siquiera a su "peor enemigo".

Bongo fue trasladado a finales de noviembre desde Arabia Saudí, donde fue hospitalizado el 24 de octubre, a Marruecos para continuar su tratamiento, según confirmó su esposa, Sylvia Bongo. Días después, reapareció en un acto junto al rey Mohamed VI.

El Gobierno gabonés dijo a finales de octubre que sufría "fatiga severa", si bien fuentes citadas por la agencia británica de noticias Reuters apuntaron a que habría sufrido un infarto, lo que no fue confirmado por el Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional de Gabón falló el 15 de noviembre a favor de que el vicepresidente del país presida el gabinete en ausencia del mandatario, lo que fue denunciado por la oposición.

El presidente llegó al poder en 2009 a la muerte de su padre, Omar Bongo, que gobernó el país durante 41 años, tras ganar unas elecciones que fueron criticadas por la oposición. En 2016 fue reelegido en unas elecciones cuyos resultados no fueron reconocidos por su rival, Jean Ping.