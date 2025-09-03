La viceprimera ministra británica admite irregularidades fiscales en la compra de su segunda vivienda

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha reconocido haber cometido irregularidades fiscales durante la compra de su segunda vivienda tras recibir asesoramiento legal inexacto y ha remitido su caso al órgano encargado de investigar infracciones en el código de conducta por parte de los ministros del Gobierno.

"Estoy en shock realmente porque pensé que lo había hecho todo bien, y he confiado en los consejos que me han dado. Estoy devastada porque siempre he respetado las reglas y siempre lo haré", ha subrayado durante una entrevista con la cadena Sky News.

Rayner ha explicado que buscó asesoramiento legal para la compra de su segunda vivienda en la localidad de Hove, en Sussex del Este, dada la complejidad de su situación al tener como fideicomiso a su hijo, que padece una grave enfermedad, en su primera vivienda, ubicada en el condado de Gran Mánchester.

La viceprimera ministra --quien también es responsable de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local-- ha detallado que la casa familiar había sido adaptada para su hijo y que, siguiendo el consejo de sus asesores, pagó una tasa estándar correspondiente al piso de Hove, si bien tras consultar nuevamente a otros expertos le comunicaron que debía de haber pagado más impuestos.

"Si bien no poseía ninguna otra propiedad en el momento de la compra, la aplicación de disposiciones relacionadas con el fideicomiso de mi hijo genera obligaciones adicionales en materia de impuestos", ha reconocido Rayner, agregando que ha intentado rectificar el error "lo antes posible".

La actual líder de la oposición, la conservadora Kemi Badenoch, ha pedido su dimisión al primer ministro, el laborista Keir Starmer, durante un intercambio de preguntas en la Cámara de los Comunes. "Si tuviera agallas, la destituiría", ha sentenciado.

Starmer, por su parte, ha defendido a la viceprimera ministra. "Ha ido más allá al exponer los detalles. Incluso ayer por la tarde pidió a un tribunal que levantara una orden de confidencialidad en relación con su propio hijo", ha resaltado el primer ministro.

Rayner, que no ha descartado dimitir y que ha afirmado que en ningún momento ha buscado evadir impuestos con la compra de su segunda vivienda, se habría ahorrado 40.000 libras esterlinas (46.000 euros) en tasas sobre el piso de Hove, según publican varios medios británicos.