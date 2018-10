(Vídeo) Un persecución a gran velocidad en pleno Nueva York termina con el arresto de dos personas

Foto: NEW YORK POST

Una persecución a alta velocidad a través de las calles de Nueva York, desde Nueva Jersey hasta Brooklyn, ha terminado con el arresto de dos sospechosos relacionado con un robo a mano armada y dos policías heridos este martes.

Al parecer, uno de los ocupantes del vehículo tenía una orden de búsqueda y captura tras no aparecer en una vista en la que iba a ser juzgado por un caso de robo, según ha informado 'The New York Post'.

Los agentes recibieron una información sobre el paradero del sospechoso y cuando llegaron al lugar se encontraron con el hombre sentado en el asiento del pasajero de un coche, con una mujer al volante y otro hombre en la parte de atrás.

Al ver a los agentes, el sospechoso quitó a la mujer de los mandos del coche y se dio a la fuga dando comienzo a una persecución en la que llegaron a intervenir seis coches de diferentes cuerpos policiales y que se extendió por varios distritos de Nueva York.

Tras pasar por varios puentes que conectan Nueva Jersey con Staten Island y Brroklyn, la persecución terminó en este último distrito cuando un coche de la policía arremetió contra el coche del sospechoso bloqueándole, como se aprecia en el vídeo publicado por The Guardian.

En este otro vídeo de The New York Post se ve cómo el sospechoso cruza uno de los puentes de Nueva York perseguido por los policías