Los vídeos e imágenes de las protestas de civiles en Ucrania frente a los tanques rusos

Melitópol, Chernígov, Zaporiyia, Senkovka, Luhansk... desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania las renes sociales se han poblado de vídeos e imágenes de protestas civiles que tratan de frenar el avance de los tanques y tropas rusas con manifestaciones que impidan su avance por carretera.

Estas imágenes se han convertido en un símbolo de resistencia pacífica que contrasta con el sangriento balance que deja la guerra en una semana: al menos 227 civiles muertos, según la última estimación de la ONU, que admite que la cifra será mucho más alta, y miles de militares fallecidos en ambos bandos.

Este vídeo muestra como civiles desarmados tratan de frenar el avance de los soldados rusos en Melitópol.

In Melitopol, unarmed Ukrainians are confronting the Russian soldiers. They are chanting "Occupants" and pushing the vehicles back. pic.twitter.com/PMges2cHhU — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022

Este otro vídeo muestra cómo los residentes de Energodar han bloqueado la carretera para retrasar el avance de las tropas rusas.

Residents of Energodar have blocked the road for Russian forces to the city. https://t.co/wBKWYPjqxx pic.twitter.com/YYXkYDZrk0 — Rob Lee (@RALee85) March 2, 2022

Una estampa similar en Chernígov

Residents of a town in Chernihiv blocked Russian tanks from passing through their village. https://t.co/dY5p9wluCm pic.twitter.com/MEyoXgkfp8 — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

Y en la región de Zaporiyia

En Luhansk

A friend's mom sent me a video from Starobilsk in #Ukraine, Luhansk region. Today, Russian tanks entered her city (briefly occupied in 2014) and she decided to protest with Ukrainian flag. pic.twitter.com/mmYhayJQEf — Clara Marchaud (@ClaraMarchaud) March 2, 2022

En Senkovka

Y en otros muchos lugares de Ucrania

“Berdyansk is Ukraine!”

Local civilians are telling the Russians to fuck off. pic.twitter.com/BpsfuxSMcC — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022