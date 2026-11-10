Von der Leyen acusa a los autores de los ataques en el mar Negro de buscar "sembrar el miedo" en Europa

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este martes que los ataques contra buques comerciales en el mar Negro buscan "sembrar el miedo y la incertidumbre en Europa", y ha prometido una respuesta europea "fuerte y unida" durante una visita a Bulgaria en la que ha anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad marítima en la región.

"Los drones están hundiendo buques comerciales, incendiando embarcaciones y matando a civiles. Se están perdiendo vidas en el mar, la navegación está siendo interrumpida y el coste de los seguros se está disparando", ha advertido la jefa del Ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en la ciudad búlgara de Varna, desde donde ha insistido en que la libertad de navegación en el mar Negro "debe restablecerse y preservarse".

En este contexto, Von der Leyen ha anunciado una financiación de 10 millones de euros de apoyo inmediato a las operaciones de búsqueda y rescate de las autoridades búlgaras, que han tenido que intervenir ante los recientes ataques contra embarcaciones comerciales, y que se suman a los 50 millones anunciados este lunes para acelerar la puesta en funcionamiento del Centro de Seguridad Marítima del mar Negro.

También ha hablado el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, que ha agradecido el respaldo europeo a la propuesta presentada junto a Rumanía para establecer una moratoria de los ataques contra buques civiles en el mar Negro. "Estos ataques son inaceptables. Los marineros no forman parte del conflicto armado y los buques mercantes no deberían ser objeto de ataques", ha defendido, tras destacar que los equipos de rescate de su país han logrado salvar a 56 marineros.

El político prorruso ha vinculado los incidentes a la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque ha reconocido que las investigaciones internacionales todavía no han permitido identificar a sus responsables concretos más de un mes después de los primeros ataques.

"Queremos disponer de más datos y hechos concretos sobre quién fue el responsable", ha explicado, insistiendo en que Bulgaria no formulará acusaciones sin pruebas.