Von der Leyen alerta de una "distorsión" del Holocausto para "relativizar el crimen" y "alimentar el antisemistismo"

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha alertado este lunes de una "distorsión" del Holocausto para dividir a los europeos, "relativizar el crimen" y "alimentar el antisemistismo", provocando un "aumento de los actos antisemitas en toda Europa" y obligando a muchos judíos a "ocultar su identidad y vivir con miedo".

En una declaración en conmemoración del 81 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, ubicado en Polonia, la jefa del Ejecutivo comunitario ha reivindicado la importancia de proteger la memoria del Holocausto para "contar la verdad de lo ocurrido y aprender del pasado".

"Tres generaciones después de la Shoah, la memoria del Holocausto es cada vez más importante. La distorsión del Holocausto se está utilizando para dividirnos, para relativizar el crimen y para alimentar el antisemitismo", ha avisado, para después añadir que "nada puede justificar" o minimizar "uno de los capítulos más oscuros de la historia de Europa".

Tras rendir homenaje a las seis millones de personas asesinadas durante el Holocausto, así como a "todas las demás víctimas inocentes del régimen nazi", la conservadora alemana ha recordado que las vidas de infinidad de mujeres, hombres y niños "fueron brutalmente truncadas por una ideología de odio".

Por ese motivo, en este 81 aniversario, que se celebra este martes 27 de enero, ha hecho un llamamiento a que la memoria del exterminio de los judíos perdure "como un testimonio moral para la humanidad y como una advertencia permanente", frente al aumento de los actos antisemitas en toda Europa.

Von der Leyen ha condenado que ese odio "obliga a muchos judíos a ocultar su identidad y vivir con miedo". "Esto es inaceptable. No hay lugar ni justificación para el antisemitismo", ha sentenciado, para después expresar su apoyo a las comunidades judías europeas y defender que "Europa debe ser un lugar seguro para los judíos y para las personas de todas las confesiones".

En este punto, recordado que la UE sigue aplicando su estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía junto con los Veintisiete, incluyendo el desarrollo de una red de notificadores de confianza para hacer frente al antisemitismo en Internet.

"Estamos trabajando para prevenir la radicalización, garantizando la protección de los grupos vulnerables en Internet y reforzando las medidas de seguridad para proteger los espacios públicos y los lugares de culto frente a ataques", ha agregado.

"NUESTRA RESPONSABILIDAD AUMENTA"

Von der Leyen ha alertado de que cada vez quedan menos testigos supervivientes del Holocausto y que por tanto hay que encontrar "nuevas formas de recordar las atrocidades, contar la verdad de lo ocurrido y aprender del pasado".

"Nuestra responsabilidad aumenta", ha proseguido la presidenta de la Comisión, que ha apelado a "construir una Europa libre de antisemitismo y de todas las formas de odio", a la vez que se sigue garantizando la memoria del Holocausto, que en su opinión "debe seguir siendo precisa, relevante y significativa".