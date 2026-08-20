Von der Leyen anuncia más apoyo de la UE a la capacidad antibalística de Ucrania tras los últimos ataques rusos

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado este jueves el compromiso de la UE de trabajar con los Estados miembro y sus socios para reforzar las capacidades antibalísticas de Kiev, "para que Ucrania tenga los medios para evitar la pérdida de vidas", tras los últimos ataques rusos contra el país, que han dejado al menos 12 muertos y 32 heridos.

"Rusia está perdiendo la guerra que ella misma inició. Y está tomando represalias atacando a civiles e infraestructuras civiles", ha denunciado la presidenta del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha calificado la protección de vidas civiles como "la prioridad más urgente".

En este sentido, ha detallado que la Comisión está "trabajando con los Estados miembro" y sus socios "para apoyar las capacidades antibalísticas de Ucrania" y que el país dirigido por Volodimir Zelenski pueda prevenir "la pérdida de vidas" por los ataques lanzados por Moscú.

Las declaraciones de Von der Leyen tienen lugar después de que las autoridades de Ucrania hayan situado este jueves en al menos 12 los muertos y 32 los heridos por los últimos bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.