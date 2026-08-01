Von der Leyen celebra que la "gran mayoría" de quienes cruzaron a Ceuta regresaron a Marruecos

Grupo de personas en Ceuta tras cruzar de manera irregular desde Marruecos. - Europa Press/Contacto/Mario MoróN

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este sábado que la "gran mayoría" de las cerca de 70.000 personas que estos últimos días han cruzado de manera irregular a Ceuta han regresado a territorio marroquí y que ninguna de ellas ha llegado a la península ni al resto de la UE.

Von der Leyen se ha referido a esto como una "buena noticia" y ha agradecido a las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes por el "trabajo efectivo" que han desplegado, según se lee en un mensaje en sus redes sociales, donde ha dado cuenta de la actualización que le han ofrecido los comisarios de Asuntos de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, y la de para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

"Ni una sola persona llegó a la España peninsular o al resto de la UE. Esto demuestra por qué el control de nuestras fronteras europeas es tan importante. Tenemos un sistema sólido en vigor. Pero necesita ser fortalecido aún más", ha reconocido, no obstante, la presidenta de la Comisión.

En ese sentido, ha señalado la necesidad de vigilar "cada punto de entrada crítico y mantener una estrecha coordinación entre todas las autoridades" y a su vez, ha explicado de que se pueden extraer de lo ocurrido estos últimos dos días "lecciones aprendidas para mejorar" la "resiliencia europea".

Von der Leyen ha remarcado que "la Comisión ha ofrecido apoyo a España desde el primer momento" y ha confirmado que participará en la videoconferencia que han planteado varios líderes europeos para evaluar lo sucedido. "Combatir la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida", ha dicho.