Von der Leyen y Costa cargan contra el "chantaje" de Orbán con el préstamo a Ucrania: "Un acuerdo es un acuerdo"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han cargado contra el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por "chantajear" a los 27 líderes de la Unión Europea tras desdecirse ahora del compromiso adoptado en diciembre para otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

Así lo han afirmado los dos más altos dirigentes de la Unión Europea en una rueda de prensa conjunta al término de Consejo Europeo celebrado este jueves en Bruselas, que ha estado marcado por el veto de Budapest al préstamo a Kiev acordado en la última cumbre de líderes, con la justificación húngara de que Rusia está boicoteando el paso de petróleo a su país a través del oleoducto Druzhba.

"Hoy no hemos debatido sobre lo que ya debatimos el pasado diciembre. Pero los líderes han intervenido para claramente condenar la actitud de Viktor Orbán y recordarle que un acuerdo es un acuerdo, que todos los líderes tienen que mantener su palabra y que nadie puede chantajear el Consejo Europeo", ha indicado Costa durante su intervención.

El socialista portugués ha recordado que la Comisión ha ofrecido "apoyo técnico y financiero" a Ucrania para reparar el oleoducto Druzhba y ha resaltado los esfuerzos del Gobierno de Volodimir Zelenski para tratar de que se recupere el suministro en un mes y medio, pese a que Rusia ha destruido la infraestructura hasta en 23 ocasiones.

"Solo Rusia puede decidir si destruye o no el oleoducto Druzhba. Rusia ha atacado 23 estaciones de gas. Y, a la vigésimo tercera vez, Ucrania volverá a reparar este gasoducto. Por supuesto no es culpa de Ucrania, ni de la Unión Europea, ni de la Comisión, ni del Consejo Europeo, ni de ningún Estado miembro. Por eso es totalmente inaceptable", ha proseguido en su explicación.

Por su parte, Von der Leyen ha afeado a Orbán que el préstamo fue aprobado en diciembre con "una única condición", que se hiciera a través de cooperación reforzada permitiendo que tres países --Hungría, Eslovaquia y República Checa-- no participaran en el crédito.

"Esta condición se ha cumplido, así que somos muy claros con lo que está pasando, la situación está bloqueada porque un líder no ha mantenido su palabra", ha proseguido la conservadora alemana, avisando de que encontrarán "una manera de seguir adelante" incluso si "la tarea es difícil".

ORBÁN SE ENROCA EN SU VETO

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se han dado cita este jueves para abordar cuestiones de competitividad, la crisis en Oriente Próximo y medidas para paliar el alza de los precios de la energía tras los ataques a Irán, ha abordado como primer punto de discusión el bloqueo de Hungría al préstamo a Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, le ha expresado con dureza la decepción por el hecho de que Orbán esté poniendo trabas a un acuerdo legalmente vinculante que los líderes cerraron el pasado diciembre; una posición que ha sido ampliamente respaldada por el resto de mandatarios alrededor de la mesa, según han indicado fuentes europeas.

A modo de réplica, Orbán ha avisado de que no cuenta con cambiar de opinión y ha defendido que su bloqueo al préstamo tiene una sólida base legal, a pesar de que el resto de países critican que vincule el acuerdo sobre el presupuesto a los problemas de suministro de petróleo ruso que sufre Hungría tras el ataque ruso que dañó el oleoducto Druzhba en Ucrania.

A ojos del resto de socios en la UE, la cuestión del oleoducto --para cuya solución están mediando tanto Costa como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen-- es completamente diferente y no tiene nada que ver con la ayuda urgente que necesita Kiev para responder a sus necesidades financieras.

En todo caso, los líderes han dejado la discusión tras 90 minutos sin hallar una solución, por lo que el préstamo sigue en el aire, sin que esté previsto que retomen este asunto más tarde en la cumbre, tampoco en la videoconferencia que han mantenido a continuación con Zelenski, ya que se considera que las dificultades para liberar el préstamo es una cuestión interna del bloque.