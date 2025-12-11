Von der Leyen, tras las declaraciones de Trump: "Nadie debe interferir en los asuntos de la UE"

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Europa Press/Contacto/Armando Babani - Archivo

BRUSELAS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este jueves que "nadie debe interferir en los asuntos de la Unión Europea después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, dijera que Europa "débil" se enfrenta a su propia "destrucción", en línea con la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

"Se supone que nadie debe interferir, sin lugar a dudas", ha declarado la jefa del bloque comunitario en una entrevista con el diario 'Politico' en Bruselas, cuando le han preguntado sobre la estrategia estadounidense, que afirma que Europa se enfrenta a un "borrado de civilización" en los próximos años y que critica los esfuerzos por controlar a los partidos de extrema derecha.

En una tibia respuesta a las contundentes declaraciones del presidente estadounidense, ha declarado que no les corresponde, en lo que respecta a las elecciones, decidir quién será el líder de un país, sino a la ciudadanía". "Esa la soberanía de los votantes, y debe protegerse", ha añadido.

Así, la presidenta de la Comisión ha declarado que la Unión Europea propuso un 'Escudo de la Democracia' destinado a intensificar la lucha contra la injerencia extranjera a través de las plataformas digitales, especialmente en procesos electorales.

Por otro lado, ha afirmado que siempre ha mantenido una buena relación de trabajo con los presidentes estadounidenses, si bien ha enfatizado que Europa debería centrarse en sí misma en lugar de compararse con otros países".