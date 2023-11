Von der Leyen entrega personalmente ayuda humanitaria de la UE para Gaza a la Media Luna Roja Egipcia

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha participado este sábado en la entrega de ayuda humanitaria de la UE a la Media Luna Roja Egipcia, una ayuda destinada a la Franja de Gaza.

"Satisfecha de entregar ayuda de la UE a la Media Luna Roja Egipcia. Todo ha sido posible con la enorme colaboración con las autoridades egipcias y con la UNRWA", ha apuntado Von der Leyen en X, antes Twitter, en referencia a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

