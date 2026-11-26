La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Kay Nietfeld/dpa

BRUSELAS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado este jueves a aumentar "la presión" sobre Irán para que ponga fin a sus ataques contra los países del Golfo, después de que dos ciudadanos italianos hayan muerto en Kuwait como consecuencia de la caída de restos de drones iraníes interceptados por las Fuerzas Armadas kuwaitíes.

"Debemos intensificar la presión sobre Irán para poner fin a estos ataques inaceptables contra sus vecinos y nuestros socios en el Golfo", ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha lamentado la muerte de los dos ciudadanos italianos en "otro ataque iraní con drones".

La conservadora alemana ha reivindicado que lo ocurrido este jueves constituye "otro recordatorio de que la seguridad en el Golfo es una cuestión de seguridad para todos nosotros", al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los allegados de las víctimas y al pueblo italiano.

La muerte de los dos ciudadanos italianos ha sido confirmada por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante su participación en la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra este jueves en Bruselas, donde también se encuentra la presidenta de la Comisión Europea.

Las víctimas eran dos técnicos de la empresa Rheinmetall Italia, según ha informado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien ha explicado que los drones iraníes se dirigían contra instalaciones militares de defensa antiaérea en Kuwait.

Las autoridades kuwaitíes, que han denunciado un "ataque iraní criminal", han confirmado que las labores de interceptación de los drones han provocado la caída de fragmentos, causando daños materiales y personales. Otras dos personas, de nacionalidad kuwaití y paquistaní, han resultado heridas.