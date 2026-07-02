Von der Leyen plantea abrir el mercado de la UE a Armenia ante la "coerción económica" de Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, en Ereván (Armenia). - DATI BENDO

BRUSELAS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado nuevamente a Rusia de llevar a cabo una "coerción económica" contra Armenia por su acercamiento a la Unión Europea y ha avisado de que si Moscú "cierra su mercado" a los productos armenios, entonces el bloque comunitario les abrirá "la puerta" al mercado de la UE.

Así se ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario durante su segundo día de gira por el Cáucaso Sur, que la ha llevado este jueves a Armenia, donde se ha reunido con su primer ministro, Nikol Pashinián, y desde donde ha anunciado que propondrá a los Veintisiete y al Parlamento Europeo un arancel cero para el 80% de las exportaciones armenias al mercado comunitario.

Von der Leyen también ha anunciado el segundo pago de un paquete de 54 millones de euros a Ereván, esta vez de 18 millones de euros, para ayudarle a mitigar el impacto en su economía de las restricciones comerciales impuestas por Rusia a sus exportaciones como represalia al acercamiento armenio a la Unión Europea, enfatizado aún más tras la reciente victoria electoral de Pashinián.

"Quiero felicitar al pueblo armenio, que ha elegido la democracia, la paz y un mayor acercamiento a Europa. Y esto es un gran paso y una gran muestra de confianza por la que estoy muy agradecida", ha iniciado durante una intervención abierta en una reunión bilateral con el primer ministro armenio.

Acto seguido, ha confesado ser "consciente" de que "no a todos les gusta" que la Unión Europea y Armenia se acerquen, y que Rusia "está intentando presionar" a Ereván para que no se acerque demasiado a la Unión Europea, pero que pese a ello el bloque comunitario se mantiene firme en brindar apoyo a sus "amigos".

"No dejaremos que eso ocurra. Lo sabemos. Os apoyaremos. Y por eso estoy aquí hoy también para dejar muy claro que, si Rusia cierra su mercado a los productos armenios, la Unión Europea abre la puerta a los productos armenios hacia un mercado único de la Unión Europea de 450 millones de consumidores", ha sentenciado.

La conservadora alemana ha calificado la presión económica de Rusia a Armenia como "coerción económica", y ha insistido en que, "cuando la presión aumenta sobre sus socios, la Unión Europea redobla su apoyo".

REDUCIR DEPENDENCIA ENERGÉTICA ARMENIA DE RUSIA

Entre otras medidas de apoyo a Armenia, la presidenta de la Comisión Europea ha señalado la necesidad de que el país dirigido por Pashinián reduzca su dependencia energética de Rusia diversificando su suministro eléctrico, una tarea en la que la Unión Europea "tiene experiencia".

"Del mismo modo que estamos ayudando a Armenia a diversificar el comercio, lo que le aporta resiliencia y fortaleza, también queremos ayudar a Armenia a diversificar su suministro energético. Por esta razón, la próxima semana un grupo de expertos de la Unión Europea viajará a Armenia. Tenemos mucha experiencia en este tipo de situaciones. La hemos tenido con Ucrania y en Moldavia", ha anunciado.

Von der Leyen ha recordado que, de hecho, la Unión Europea ya cuenta con "una amplia experiencia" a la hora de diversificar fuentes de energía, ya que ha pasado por la misma "circunstancia" de verse obligada a reducir su dependencia del suministro "de un determinado país", es decir, Rusia.

A las medidas anunciadas este jueves se suman otras que Von der Leyen presentó en la víspera en Azerbaiyán, donde se reunió con el presidente azerí, Ilham Aliyev, y que están enfocadas a promover la conectividad del Cáucaso Sur y a garantizar la paz entre Bakú y Ereván.

En concreto, anunció un paquete de inversión de 200 millones con cargo en la estrategia 'Global Gateway', la iniciativa con la que la UE impulsa inversiones en infraestructuras, conectividad y desarrollo económico en países socio. Con esos fondos está previsto que se movilicen hasta 2.000 millones de euros en inversión privada adicional.

También informó de un paquete de 20 millones de euros dentro de un programa denominado 'Dividendos de Paz' para financiar iniciativas en Armenia y Azerbaiyán relacionadas con la sanidad, el desminado, el desarrollo de capacidades y el apoyo a negocios locales, con el objetivo de que la población perciba beneficios tangibles derivados del proceso de paz.