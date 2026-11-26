Archivo - El expresidente de Serbia, Aleksandar Vucic - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Serbia y ahora líder opositor del país balcánico, Aleksandar Vucic, ha amenazado con declararse en huelga de hambre si acaba detenido por las nuevas autoridades del país, como teme después de conocer el arresto este pasado miércoles de una de sus grandes amistades, el propietario del periódico y del canal de TV 'Informer' Dragan Vucicevic.

Vucic apareció precisamente esta pasada noche en el canal Informer para, al borde de las lágrimas, denunciar que Vucicevic -- detenido por, según la Fiscalía de Belgrado, incitar al pánico y al desorden público -- ha sido en realidad víctima de la campaña de represalias que le prepara el futuro Gobierno serbio, que estará liderado por la Lista Estudiantil que le derrotó en las pasadas elecciones.

El expresidente serbio está convencido de que él será el siguiente. "La gente debe estar preparada para afrontar las situaciones más difíciles, para estar lista para lo peor", ha manifestado Vucic esta pasada noche, en lo que denunció como el principio de un proceso de estigmatización.

"Lo peor no es el arresto. Es que te conviertes en una víctima", ha añadido, antes de asegurar que "ni terapia ni nada: la cuestión es cuándo empezaré una huelga de hambre"; una decisión que tiene intención, además, de llevar hasta el extremo. "Una vez que empiece no habrá vuelta atrás. Prohibiré a los médicos que me presten cualquier tipo de ayuda", ha añadido.

"A mí no me silencia nadie y no me derrota nadie", ha proclamado antes de reivindicar el ataque sin cuartel que dirigió contra los diputados de la Lista Estudiantil la semana pasada, durante la sesión inicial del nuevo Parlamento.

"Destruí literalmente a esta gente, unos hipócritas que se han beneficiado de nuestro sistema, sin principios, y mucho menos sin conocimiento", ha añadido sobre la nueva y heterogénea formación, emergida desde las protestas estudiantiles desencadenadas en el país desde el siniestro de hace dos años, el colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad que costó la vida a 16 personas y marcó para Vucic el principio del fin de más de una década de Gobierno.