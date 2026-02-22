Archivo - El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha sostenido que el presidente estadounidense, Donald Trump, no entiende que Irán mantenga su negativa a las condiciones solicitadas por Estados Unidos ante la gran presión militar que han ejercido sobre la República Islámica.
"(Donald Trump) tiene curiosidad por saber por qué, no quiero usar la palabra capitulado, pero por qué (las autoridades iraníes) no han capitulado. ¿Por qué, bajo esta presión y con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos en todo el mundo, no han recurrido a nosotrod para decirnos: no queremos un arma?", ha afirmado Witkoff en una entrevista en la cadena Fox News.
En este sentido, el enviado de Trump ha mostrado que el Gobierno estadounidense aspira a conseguir que Irán siga este camino, aunque también ha confirmado que "es difícil convencerlos de que lo hagan".
Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en zonas cercanas a Irán en las últimas semanas con el envío de dos grupos de ataque liderados por los portaaviones 'Abraham Lincoln' y 'Gerald Ford'. El inquilino de la Casa Blanca tampoco ha descartado en ningún momento la posibilidad de un ataque militar contra objetivos iraníes.
Teherán y Washington han mantenido varias rondas de contactos indirectos en Omán y Suiza, en medio del aumento de las tensiones y el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que las autoridades iraníes mantienen que tiene únicamente fines pacíficos.